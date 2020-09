Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen

Kokoomus valitsi sunnuntaina Porissa puolueelle kolme varapuheenjohtajaa neljästä ehdokkaasta. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Antti Häkkänen , Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen .

Häkkänen sai varapuheenjohtajaehdokkaista eniten ääniä 539,8 ääntä, Lepomäki sai 527,2 ääntä ja Ikonen 454 ääntä.

Kokoomuksen puoluekokousäänestyksissä on olemassa myös äänten murto-osia niiden puolueyhdistysten osalta, joiden äänimäärä ei riitä kokonaisiin ääniin.

Varapuheenjohtajaksi ehdolla ollut Mari-Leena Talvitie Oulusta ei tullut valituksi. Hän sai 379,2 ääntä.

Kahden varapuheenjohtajaäänestyksessä eniten ääniä saaneen eli Häkkäsen ja Lepomäen on arvioitu harkitsevan puheenjohtaja Petteri Orpon haastamista kahden vuoden kuluttua pidettävässä kokoomuksen puoluekokouksessa. Kumpikin valituista varapuheenjohtajista kiistää, että kyseessä olisi ollut minkäänlainen seuraavan puheenjohtajan esivaali. Orpo ilmoitti lauantaina haluavansa jatkaa kokoomuksen johdossa vielä neljännen kauden eli viedä kokoomuksen seuraaviin eduskuntavaaleihin.

Sunnuntaina valituista kokoomuksen varapuheenjohtajista aiemmin puolueen varapuheenjohtajana on toiminut Antti Häkkänen. Hänet valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi jo Lappeenrannan puoluekokouksessa 2016.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin aiemmin sunnuntaina aamupäivällä kansanedustaja Heikki Autto Rovaniemeltä. Hän voitti äänin 358,6 puoluevaltuuston johtoon ehdolla olleen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialasta vastaavan Helsingin apulaispormestarin, Pia Pakarisen . Pakarinen sai 262,8 ääntä.

Kokoomus

Varapuheenjohtajat

Kansanedustaja Antti Häkkänen , 35, on kotoisin Mäntyharjulta. Häkkänen on toisen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän on ollut kokoomuksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Koulutukseltaan Häkkänen on oikeustieteen maisteri. Hän toimi oikeusministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa. Häkkäsen perheeseen kuuluu puoliso ja tytär.

Kansanedustaja Elina Lepomäki , 38, on kotoisin Espoosta. Hän nousi eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä vuonna 2014 kesällä varasijalta ja tuli valituksi 2015 ja 2019 eduskuntavaaleissa. Lepomäki on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa pienessä kasvuyrityksessä ja rahoitusalalla Nordeassa ja Lontoossa RBS -investointipankissa sekä ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana. Lepomäen perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta.

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen , 43, on kotoisin Tampereelta. Hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä ja entinen Tampereen pormestari. Koulutukseltaan Ikonen on yhteiskuntatieteiden tohtori. Ikosen perheeseen kuuluu aviomies ja kaksi lasta.