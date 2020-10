Kokoomus tykittää rajusti maskeihin sotkeutunutta Kiurua: Kotimaiselle teollisuudelle annettiin väärä viesti, paras tieto pidettiin pimennossa, pikatestejä ei huolittu

Eduskunta äänestää pian ministerin luottamuksesta. Autto muistuttaa huoltovarmuuden kultaisesta ohjenuorasta, jonka mukaan kaikki tahot on valjastettava kriisin hoitoon.

Kuohunta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) ympärillä jatkuu kiivaana.

Eduskunta äänestää iltapäivällä hänen luottamuksesta. Äänestys on määrä käydä kello 14 täysistunnon alussa.

Kokoomus esitti viime viikolla epäluottamuslausetta Kiurulle niin sanotun maskikohun takia.

– On vakavasti syytä epäillä, että tätä selvitystä on poliittisesti ohjattu, ja että sillä on pyritty johtamaan suomalaisia harhaan, kokoomuksesta todettiin perjantaina.

Maskikohu liittyy siihen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos olisi halunnut jo keväällä tiedottaa laajemmin maskien käytön merkityksestä koronaviruksen torjunnassa, mutta sosiaali- ja terveysministeriö olisi estänyt tämän.

Paras tieto hakusessa

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto tiivistää kohun yhteen tärkeään kysymykseen.

– Voivatko suomalaiset luottaa siihen, että maan poliittinen johto toimii pandemiassa viranomaisten tuottaman parhaan, käytettävissä olevan tiedon varassa, hän kysyy.

Hänen mukaansa päätöksentekijöiden on pystyttävä hyödyntämään viranomaisten antama paras tieto, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan näin ei ole ollut.

– Tietoa ei tuotu aktiivisesti kansalaisten tietoon. Tämä on kestämätön tilanne ja siksi esitimme epäluottamusta Kiurulle.

Väärää viestiä teollisuudelle

Auton mukaan kokoomus on tukenut keväällä hallituksen linjaa ja jatkossakin puolue tukee sellaisia toimia, jotka ovat välttämättömiä terveyden ja turvallisuuden takia.

Autto nostaa esille kaksi tärkeää näkökohtaa, jotka ovat hänen mielestään jääneet jalkoihin ja pimentoon maskikohun keskellä.

– Keskustelussa ei ole otettu riittävästi huomioon sitä, miten nuiva asenne hallituksella on ollut luottaa yksityisen alan kykyyn ratkaista koronakriisiä. Tämä asenne uhkaa hallituksen onnistumista jatkossa.

Autto muistuttaa, että Suomi on perinteisesti huoltovarmuuden mallimaa.

– Se tarkoittaa sitä, että jos kriisi uhkaa, niin yhteiskunnan kaikki voimavarat valjastetaan nopeasti kriisin voittamiseksi. Näin ei ole nyt tapahtunut.

Tämä näkyi hänen mukaansa jo keväällä.

– Kun maskisuosituksia alettiin vähätellä kriisin torjunnassa, niin se antoi väärän viestin kotimaiselle suojavarusteita valmistavalle teollisuudelle. Siinä menetettiin viikkoja, jopa kuukausia peliaikaa.

Pikatestejä ei huolittu

Toinen tärkeä unohduksissa ollut asia on testaus.

– Aluksi sitä ei tahdottu saada millään liikkeelle. Tosiasia on, että yksityiset toimijat olisivat pystyneet toimittamaan pikatestejä lentoasemille maahantulon yhteydessä. Luotettava tulos olisi saatu 10-15 minuutin odotusajan jälkeen. Sen sijaan Kiuru alkoi puhua täysin käsittämättömiä julkisuudessa, miten kaikki maahantulijat pantaisiin pakkokaranteeniin, joka olisi ollut lainvastaista,

Autto lisää vielä, että viestintä on ollut erittäin sekavaa. Se kaipaisi ryhtiliikettä.

Tilannekuva tyydytti

Kiurun odotetaan saavan luottamuksen hallituspuolueiden edustajien äänin.

Keskusta vaati alkuviikosta selkiytystä, miksi maskien käytöstä on syntynyt ylipäätään jupakka.

Kiuru antoi tiistaina sote-ministeriryhmälle selvitystä. Siinä hän kävi läpi sitä, miten eri viranomaiset ja kansainväliset tahot ovat eri vaiheissa kasvomaskeista linjanneet.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi olleensa tyytyväinen Kiurun antamaan tilannekuvaukseen.

Saarikko totesi, että keskusta hallituspuolueena tukee hallituksen ministereitä.

Auton mukaan kävi äänestyksessä miten tahansa, niin koronakriisissä on otettava kokonaisvaltaisesti kaikki resurssit käyttöön.

Kokoomuksen epäluottamuslauseeseen ovat liittyneet myös kristillisdemokraatit sekä perussuomalaiset.