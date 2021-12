Kolmansia rokoteannoksia annetaan Kainuussa 22.12. alkaen 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville, kun toisesta annoksesta on kulunut 3 – 4 kuukautta – rokotuspiste myös Lyseolle

THL:n uusin rokotussuositus kehottaa nopeuttamaan koronarokotusten antamista rokotussuojan parantamiseksi. Kainuussa kolmansia eli rokotusten tehosteannoksia annetaan 22. joulukuuta alkaen yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville, kun toisesta annoksesta on kulunut 3 – 4 kuukautta.

Muille 18 – 60 -vuotiaille kolmatta annosta suositellaan 4 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Voimakkaasti immuunipuutteisille toisen ja kolmannen rokotteen annosväliksi suositellaan kahta kuukautta.

22. joulukuuta rokotukset käynnistyvät Kajaanissa myös lyseolla, josta rokotteen saa aamukahdeksasta lähtien ilman ajanvarausta.

Kainuun soten rokotuspisteet ovat auki jouluviikolla sekä välipäivinä. Tarkemmat aukioloajat ja ajanvarausmahdollisuudet kannattaa tarkistaa verkkosivuilta sote.kainuu.fi/koronainfo.

Kainuun koronatilanne pääosin ennallaan

Maanantaina Kainuussa todettiin kahdeksan uutta koronatartuntaa, joiden tartunnanjäljitys on edelleen meneillään. Näistä neljä on Kajaanissa, yksi Puolangalla, Sotkamossa ja Kuhmossa kussakin. Yksi tapaus on ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä.

Koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan todennut, että Kainuu ei täytä leviämisalueen tunnusmerkkejä, vaikka aiempien laajojen tartuntaketjujen vaikutukset näkyvät korkeana ilmaantuvuutena.

Viikolla 50 Kainuussa todettiin 77 koronatartuntaa, joka oli parikymmentä prosenttia vähemmän kuin edellisellä viikolla. Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 80 prosenttia. Ilmaantuvuus on 238 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

Kolmasosa tartunnoista on nyt alle 20-vuotiaiden ikäluokassa. Sairaalahoidon kuormitusta alueella ei ole.

Vartiuksen rajavartioasemalla otettiin viime viikolla 469 koronatestiä maahan tulijoilta, joista yhdellä todettiin koronatartunta.

– Yleistä kehitystä seuratessa Kainuun tilannetta voisi kutsua odottavaksi. Omikron-muunnoksesta aiheutuvia tartuntoja meillä ei ole tiedossa. Uusi muunnos syrjäyttää kuitenkin edellisen joka tapauksessa ja leviämisvauhti tiedetään nopeaksi. Käytännössä kysymys on vain, milloin se tapahtuu meilläkin, luonnehtii pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

– Kainuuseen on tällä ja ensi viikolla odotettavissa huomattava määrä matkailijoita. Tämä lisää tartuntojen leviämisen riskiä alueiden välillä. Nyt on hyvä noudattaa erityistä varovaisuutta ja viettää juhlia vain oman lähipiirin kesken, pandemiapäällikkö jatkaa.

Koronatestauspisteet ovat arkisin avoinna ajanvarauksella terveysasemien palveluaikoina ja Kainuun keskussairaalan drive-in asemalla kaikkina päivinä. Ajan voi varata joko Kainuun Omasote-palvelun kautta tai numerosta 040 165 0020.

Kainuun alueella ovat voimassa seuraavat suositukset 11.1.2022 saakka:

• Yleinen maskisuositus 12 vuotta täyttäneille kaikissa julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Opetusta koskevat suositukset opetuksen järjestäjän ja Kainuun soten erikseen sopimien linjausten mukaisesti.

• Työpaikoilla suositus siirtyä mahdollisuuksien mukaan etätyöhön sekä tehostaa lähikontakteja vähentäviä käytäntöjä (etäkokoukset, tilajärjestelyt).

• Yleisö- ja yksityistilaisuuksissa suositus harkita järjestämisen välttämättömyyttä sekä tehostaa näissä ja muussa vapaa-ajan toiminnassa lähikontaktien vähentämistä.

• Suositus varovaisuuteen matkustamisessa Kainuun ulkopuolella

• Valtakunnallisen testausstrategian suositusten mukaisesti Kainuussakin jatketaan matalan kynnyksen testaamista eli oireisena ja altistusepäilyssä tulee hakeutua koronatestiin. Suositellaan koronakotitestien käyttöä. Mikäli testi on positiivinen, tulos tulee varmistaa PCR-testillä

• Joulumatkailussa suositellaan lähikontaktien rajoittamista omaan lähipiiriin.

• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.