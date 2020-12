Kolmasosa venäläisrekkojen kuljettajista kieltäytynyt koronatestistä Vartiuksessa – Katinkullan ryppäässä 12 tartuntaa

Kolmasosa venäläisrekkojen kuljettajista on kieltäytynyt koronavirustestistä Vartiuksessa viimeisen viikon aikana.

– Viime viikon aikana on Vartiuksen rajalla testattuja rekkakuskeja ollut 134. Kuljettajista 68 on kieltäytynyt koronavirustestistä, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Koukkarin mukaan rajaviranomainen päättää siitä, ketkä saavat rajan ylittää.

– Jos kuljettajalla ei ole oireita ja testi on vapaaehtoinen, vaikea kieltäytymisen perusteella on jättää päästämättä.

Vartiuksessa on todettu neljä korovirustartuntaa, joiden tulo Suomeen on tyssännyt rajalle.

– Vartiuksessa on vajaat 200 testiä tehty ja osumaprosentti on kahden luokkaa, ja jos verrataan sitä, mitä se on täällä paikallisesti, Vartiuksen testaus on ilman muuta tarpeellinen ja tervetullut, mutta se harmittaa, että iso osa rekoista kieltäytyy testistä.

Venäläisrekkoja kulkee Vartiuksesta Suomen puolella kymmeniä.

– Ehkä tässäkin voi paikallisia valistaa, että pitävät välimatkaa ja käyttävät maskeja kohdatessaan venäläiskuljettajia kuten myös kaikkia muita ihmisiä, Koukkari toteaa.

Vuokatin alueella on todettu maanantaiaamuun mennessä yhteensä 12 koronatartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä.

Näistä osa on todettu jo karanteenissa olleilla, joiden jatkotartuntariski on verrattain pieni. Kaikki sairastuneet ovat jo palanneet kotipaikkakunnilleen.

Karanteeniin on 21.12 alkaen asetettu yhteensä 26 henkilöä.

Joulun aikana esiintyneet tartunnat osoittavat, että varotoimet ovat tarpeen erityisesti kohteissa, joissa liikkuu suuria ihmismääriä.

Kainuun alueella ovat edelleen voimassa enintään 20 henkilön yleisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitus sekä vahva suositus noudattaa lähikontaktien rajoittamista kaikissa tilanteissa.

Alueella matkailevien tulee toimia vastuullisesti ja noudattaa ohjeita ja määräyksiä. Matkailuyritysten, ravintoloiden ja muiden palvelutuottajien on myös edellytettävä asiakkailta korostetusti näiden noudattamista.

– Uuden vuoden ajaksi annamme samat ohjeet kuin jouluksi: Vietä juhlia omassa kuplassa, niin pienennät tartuntariskiä merkittävästi. Kun kauempaa tulijat lisäävät väkimääräämme huomattavasti, kannattaa paikallisen väestön ottaa tämä huomioon myös omassa toiminnassaan, Koukkari painottaa.

Kainuun Prikaatiin odotetaan 1 700 varusmiespalveluksen aloittavaa miestä ja naista 4. tammikuuta.

Puolustusvoimat on ohjeistanut uusi alokkaita koronatilanteen johdosta. Ohjeiden mukaan palvelukseen saa aloittaa vain terveenä.

Mikäli on sairaana tai altistunut koronavirukselle, eikä pääse saapumaan määräajan puitteissa, on hankittava lääkärintodistus 4.1.2021 mennessä ja oltava yhteydessä oman aluetoimistoonsa.