Kolme syytä katsoa: Kuinka pitkälle Cheng heittää Kuortaneella?

1. Juhannus on taikoineen perinteiden aikaan. Yksi niistä on Kuortaneen legendaariset juhannuskisat. Nyt ne ovat nimeltään Kuortane Games. Yleisurheilukilpailut järjestetään tänä vuonna 80. kerran. Ensimmäiset juhannuskilpailut paikkakunnalla oli tiettävästi vuonna 1921.

2. Kuortaneelle saapuu huippu-urheilijoita Euroopasta ja muualta maailmasta. Keihäskisa tuo paikalle hallitsevan olympiavoittajan Saksan Thomas Röhlerin . Hänen ennätyksensä on 93,90 metriä. Voitosta kamppailevat myös Andreas Hofmann sekä Taiwanin Chao-Tsun Cheng . Hänen ennätyksensä on 91,36. Mutta keitä suomalaisia keihäänheittäjiä on mukana?

3 .Televisioyleisön lisäksi paikanpäällä tapahtumia seuraa tuhatpäinen ihmisjoukko. Sadat vapaaehtoiset talkoolaiset mahdollistavat kisan. He ovat järjestäneet niitä jo keväästä alkaen.

Yleisurheilua: Kuortaneen juhannuskisa, TV2 klo 15.30