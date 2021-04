Kainuussa on kirjattu tiistaina kolme uutta koronatartuntaa, joista kaksi on Kainuun prikaatissa Hoikankankaalla. Tällä hetkellä varuskunnassa on 17 koronapositiivista varusmiestä.

Kolmas tartunta on matkailijalla. Tämän tartunnan takia kymmenkunta henkilöä joutui Kainuussa karanteeniin.

Kainuu on koronapandemian perustasolla. Ilmaantuvuusluku on 6,9 viimeisen kahden viikon ajalta.