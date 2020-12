Kolme uutta koronatartuntaa Katinkullassa karanteenissa olleilla – tartunnan saaneita on tällä hetkellä yhdeksän, mutta heistä jokainen on jo matkannut takaisin kotikuntaansa

Vuokatin Katinkullassa karanteenissa olleiden matkailijoiden keskuudessa on todettu kolme uutta koronatartuntaa.

Jo aiemmin tällä viikolla Katinkullassa todettiin kuusi koronatartuntaa.

Tartunnat jakautuvat kolmeen seurueeseen, ja karanteenissa on parikymmentä henkilöä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoi sunnuntaina alkuillasta, että yksikään yhdeksästä tartunnan saaneesta ei ole enää Kainuussa.

– He ovat jo matkanneet kotikuntiinsa. Uusimmista tartunnoista on ilmoitettu, että he ovat sairastuneet.

Koukkarin mukaan nyt odotetaan mielenkiinnolla, kuinka viikonloppu vaikuttaa tilanteeseen. Vuokattiin on oletettavasti tulossa uusia lomailijoita.

– Olemme huolissamme mutta toiveikkaita, että tauti ei pääsisi leviämään alueen väestöön, vaan pysyisi matkailijoissa ja liikkuisi heidän mukanaan takaisin sinne, mistä tulikin.