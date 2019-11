Kolmetoista ranskalaissotilasta kuoli taistelussa jihadisteja vastaan Malissa– helikopterit törmäsivät toisiinsa

Kolmetoista ranskalaista sotilasta kuoli tiistaina jihadistien vastaisessa taistelussa Afrikan Malissa, Ranskan puolustusvoimat kertoi Reutersin mukaan.

Kaksi helikopteria tuki taistelussa maajoukkoja lentäen matalalla, kun ne törmäsivät toisiinsa hämärän laskeuduttua. Yksikään helikoptereissa ollut ei selvinnyt.

Maajoukot Malissa olivat jäljittäneet useita päiviä jihadisteja, jotka liikkuivat avolavakuorma-autoilla ja moottoripyörillä. Ranskalaiset saivat heidän sijaintinsa selville maanantaina, ja kaksi helikopteria sekä yksi hävittäjä liittyivät operaatioon.

– Todennäköisesti onnettomuus johtui kahden matalalla lentäneen helikopterin törmäyksestä toisiinsa, Ranskan puolustusministeriö sanoi.

Suurin yksittäinen menetys

Ranskalla on alueella useita entisiä siirtomaita. Se alkoi antaa sotilaallista tukea Malille vuonna 2013. Tarkoitus on kukistaa maan pohjoisosan valloittanut ääri-islamilainen joukko. Sillä on alueella 4 500 sotilasta, jotka osallistuvat Barkhane-operaatioon.

Toistaiseksi alueen turvallisuustilanne on kuitenkin heikentynyt. Al-qaidaan ja Isisiin kytköksissä olevat ääri-islamistit ovat ottaneet alueen tiukemmin haltuunsa erityisesta Malissa ja Burkina Fasossa.

Yhteensä 38 ranskalaissotilasta on kuollut. Syyskuusta lähtien yli 200 paikallista sotilasta ja kansainvälistä rauhanturvaajaa on kuollut Malissa.

Kuolemista ilmoittanut Élysée-palatsi ilmaisi surunvalittelunsa uhrien läheisille. Menetys oli Ranskan joukoille suurin sitten vuoden 1983, jolloin 58 sotilasta kuoli yhdessä päivässä Beirutissa.