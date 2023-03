Kolumni: Elämäni onkin yhtä luksusta

Alkuvuoden aikana mieltäni on vaivannut ajatus, että elämäni on yhtä tasapaksua jollotusta. Analysoin, että nyt se sitten iski: paljon puhuttu ja pelätty ikäkriisi. Johan tuo on jo senkin aika, kun juuri tuli täyteen 55 ikävuotta.

Alakulotetun tunnelmoinnin katkaisi kuitenkin uusi…