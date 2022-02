Kolumni: "En pysty kirjoittamaan, siellä räjähtelee"

Kirjoittaja on Ylä-Kainuun toimittaja.

Can't write now, there was an explosion.

Tällaisen viestin sain torstaiaamuna kello 10.56, kun olin sopinut ukrainalaistuttuni haastattelusta.

En pysty kirjoittamaan nyt, siellä räjähtelee.

Nuo sanat pysäyttivät ja samalla…