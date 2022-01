Kolumni: Hiihto on muuttunut, mutta säilyttää suosion

Kirjoittaja on Kuhmolaisen päätoimittaja

Hiihtäminen on ollut tärkeä liikkumisen muoto Fennoskandiassa jo tuhansia vuosia. Yksi maailman vanhimmista suksista on löydetty Ruotsista ja on yli 5000 vuotta vanha. Samalta aikakaudelta peräisin olevat kalliomaalaukset Venäjältä ja Norjasta…