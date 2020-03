Kolumni: Hyvä sisältö ei synny ilmaiseksi, eikä sitä siksi voi kuluttaa ilmaiseksi

Viime viikolla aloimme Kainuun Sanomissa saada palautetta koskien koronauutisiamme. Osa lukijoista oli harmissaan, kun kaikkea ei pystynytkään enää lukemaan maksutta verkostamme.

Kun koronakriisi puhkesi, katsoimme aiheelliseksi jakaa tietoa mahdollisimman laajasti, jotta ihmiset pystyvät mukauttamaan arkeaan poikkeukselliseen tilanteeseen. Tästä syystä teimme väliaikaisen linjauksen, että jaamme kaiken koronaan tavalla tai toisella liittyvän oman juttutuotantomme verkossa maksutta.

Noin viikko sitten linjasimme, että julkaisemme edelleen maksutta luettavaksi verkossa kaikki sellaiset jutut, joissa on ihmisten terveyden ja varautumisen kannalta olennaista tietoa. Muu koronasisältö on vain niille asiakkaille, joilla on voimassa tilaus tai koetilaus.

Lehden tekeminen on yritystoimintaa siinä kuin ravintola-, kauppa- tai vaikkapa matkailubisneskin. Ala on työvoimavaltainen, sillä juttuja ei synny ilman osaavia toimittajia. Henkilöstöä tarvitaan myös mainosmyynnissä ja -valmistuksessa, juttujen kuvituksessa, lehden taittamisessa, asiakaspalvelussa, kehitystyössä ja järjestelmien hallinnassa sekä painossa ja jakelussa.

Tilaaja-asiakkaamme maksavat tilauksistaan, eikä olisi heitä kohtaan oikein, jos saman tai lähestulkoon saman sisällön pääsisi maksutta lukemaan verkon kautta loputtomiin. Toisaalta verkon koetilauksen tekemällä kuka tahansa pääsee parin viikon ajaksi tutustumaan sisältöömme maksutta – ja senkin jälkeen digitilauksen hinta on varsin kohtuullinen.

Tilaajille suunnattuja palveluja ja sisältöjä pyrimme jatkuvasti kehittämään. Uusin kehitystyön hedelmä on Kainuun Sanomien uunituore sovellus, joka ilmestyi sovelluskauppoihin viime viikolla. Sovelluksen avulla pääsee helposti lukemaan niin päivittyvät uutiset kuin päivän näköislehden. Sisältömme on yhdessä kätevässä ja taskuun mahtuvassa paketissa, ja tähän asti sovelluksesta saamamme palaute on ollut positiivista. Sovelluksessa esimerkiksi kaikki koronatieto on yhdessä paikassa helposti löydettävissä.

On ilahduttavaa, että sisältömme koetaan niin kiinnostavaksi ja tarpeelliseksi, että verkossa maksumuuriin törmääminen harmittaa. Paras tapa turvata paikallisista asioista kertovan uutisoinnin jatkuminen on kuluttaa sitä maksullisten tilausten muodossa.

Vähitellen lukijat niin Suomessa kuin maailmalla ovat oppineet maksamaan verkkosisällöistä, ja niitä kulutetaan nyt enemmän kuin koskaan. Se antaa tulevaisuudenuskoa koronakriisissä kamppaileville lehdille.