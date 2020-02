Kolumnit

Kolumni: Keskusta on kuin kirkko tai parhaat päivänsä nähnyt ravintola – kaikki kolme voi saada kasvu-uralle samoilla keinoilla

Julkaistu: 21.2.2020 klo 7:00 Ilari Tapio

Keskusta on puolueena ollut suomalaisen yhteiskunnan turvatyyny ja suodatin, joka on ottanut vastaan ulkoiset ja sisäiset iskut. Nyt puolueen kannatus on kuitenkin heikossa jamassa. Lääkkeenä voisi kokeilla keskustalaisuuden palauttamista keskustaan, kirjoittaa Lännen Median toimittaja Ilari Tapio.