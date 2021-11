Kolumni: Kohua vai kohinaa?

Anteeksi. Tiedän. Tästä on osassa keskustelukuplia jauhettu jo liiaksi. Osa ihmisistä ei sen sijaa tiedä yhtään, mistä on kysymys. No aloitetaan.

Satuitteko katsomaan viime perjantaina Yleltä tulleen Marja Sannikka -keskusteluohjelman? Oletteko sattuneet seuramaan ohjelman jälkeen…