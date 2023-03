Kolumni: Korkeat penkat ovat riski liikenteessä

Nuoren kuljettajan silmät levisivät ammolleen ja suu muodosti äänettömän sanan "apua". Hän ei nähnyt minun ajavan liittymään, ja minäkin näin hänet vasta kohdalla.

Onneksi vauhti oli hyvin hiljainen molemmilla kuljettajilla, mutta tilanne hätkähdytti silti. Mikäli tilanteessa olisi sattunut törmäys, vika olisi totta kai ollut minun, koska olin väistämisvelvollinen. Ongelma oli se, että minun oli pakko hivuttaa autoa hieman pidemmälle liittymässä, koska en nähnyt kunnolla penkkojen taakse.

Kajaanin kaupunkialueen tienvierustojen penkat ovat nyt paikoitellen niin korkeat, että autoilijan pitää olla liikenteessä erittäin varovainen. Kaupungista löytyy risteysalueita, joissa ei näe risteykseen ajaessa kuin lähestyvän auton katon, jos edes sitä.

Jokainen kerta, jolloin kuljettaja joutuu matelemaan autolla pidemmälle liittymässä, jotta näkisi paremmin muun liikenteen, on riski. Liukas tie lisäksi pidentää jarrutusmatkaa.

Kaikkein pelottavimpia paikkoja ovat kuitenkin suojatiet. Esimerkiksi Laajankankaankadulla on suojateitä, joiden lähtöjen penkat ovat niin korkeat, että et näe suojatietä lähestyvää lasta, ennen kuin hän on astunut suojatielle.

Totta kai on aivan perussääntö, että autoilijan täytyy lähestyä suojatietä aina huolellisesti. Tätä vastuuta ei autoilijalta poista mikään, mutta esteetön näkymä suojatien ympäristössä helpottaisi ennakointia.

Nyt paikoitellen tätä esteetöntä näkymää ei ole, ja riskit kasvavat. Autonkuljettajan täytyy näissä olosuhteissa hidastaa vauhtia reilusti rajoituksen alle ja toimia ylivarovaisesti, jotta hän ehtii pysäyttää auton tarvittaessa nopeasti.

Kaikki lapset eivät myöskään innostuksissaan huomaa katsoa autojen lähestymistä. Minulla on myös henkilökohtaista kokemusta tästä, kun lapsi juoksi katsomatta suojatielle penkan takaa. Kaveri odotti toisella puolen tietä huiskutellen. Ehdin reagoida, mutta lapsen katse kertoi, että hän säikähti.

Ihmettelen , miksi kaupunki ei lanaa järjestään näitä korkeita penkkoja mataliksi. Erityisesti koulujen läheisyydessä ja lapsiperheiden asuttamilla alueilla tämä tulisi tehdä. Ne ovat alueita, joissa lapset liikkuvat kaduilla joko yksin tai pieninä joukkioina.

Tämä on ajatuksena aika kuumottava, varsinkin kun näen hävyttömän usein liikenteessä autoilijoita, jotka räpeltävät matkapuhelimia ajaessaan.

Kaupunkialueilla tähän ei varsinkaan näissä olosuhteissa ole varaa.