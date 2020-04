Ulkomaat

Kolumni: Korona lykkäsi pelättyjä pääsykokeita Kiinassa, missä ambulanssit päivystävät pyörtyilevien pyrkijöiden varalta

Julkaistu: 8.4.2020 klo 12:30

Kiinassa tehdään yhä rajoitustoimia, vaikka uusia koronatartuntoja on tullut enää vähän. Yksi rajoituksista on pääsykokeiden siirto. Valtakunnalliset pääsykokeet ovat Kiinassa merkittävä ilmiö, jota ihmiset seuraavat herkeämättä. Opintoihin pyrkivien nuorten paineet ovat niin kovat, että ambulanssit odottavat koulujen ulkopuolella, koska on tavallista, että nuoret pyörtyvät tai saavat muita sairauskohtauksia, kirjoittaa Kaakkois-Aasiaa seuraava Lännen Median avustaja Björn Ådahl.