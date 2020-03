Kolumni: Kun maailma muuttui yhdessä yössä

Kun viime viikon torstaiaamuna heräsin, oli maailma muuttunut. Yhdysvaltain presidentti oli päättänyt yön aikana, että lennot Euroopasta perutaan. Kouluja suljettiin, yritykset ohjeistivat työntekijöitään etätöihin, uusien tartuntojen määrä Suomessa hypähti kasvuun ja HUS:n hoitohenkilökunnassa todettiin koronavirustartunta. Pörssikurssit syöksyivät.

Sen jälkeen tilanne on muuttunut yhä epätodellisemmaksi. Valtiot sulkevat rajojaan, ihmiset hamstraavat tavaraa kaupasta, tapahtumat on peruttu ja yhä useampi koulu ja työpaikka on tyhjentynyt väestä. Suomessa päätettiin maanantaina, että valmiuslaki otetaan käyttöön – ensimmäisen kerran koskaan rauhan aikana.

Nopeasti muuttuva ja todella vaikeasti ennakoitava tilanne on tuonut päänvaivaa paitsi valtiojohdolle ja viranomaisille myös medialle. Uutistyö on muuttunut tavallistakin hektisemmäksi, ja tilanteet muuttuvat niin nopeasti, että illalla kirjoitettu voi olla jo aamulla osittain vanhentunut. Ihmiset janoavat tietoa, ja esimerkiksi Kainuun Sanomien verkkosivuilla on jatkuvasti 3–4 kertaa tavanomaista enemmän lukijoita.

Myös henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuudesta on huolehdittava. Emme toistaiseksi käy juttukeikoilla ikäihmisten tai muutoin riskiryhmään kuuluvien luona. Henkilöstömme on siirretty etätöihin kaikissa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Asiakaspalvelumme palvelee vain sähköpostitse tai puhelimitse.

Voi olla, että joskus jälkikäteen nyt eri organisaatioissa tehtävät toimet todetaan ylimitoitetuiksi. Tässä pätee kuitenkin sanonta, että on parempi katsoa kuin katua. Kun viruksen käyttäytymisestä ei tiedetä riittävästi, on parempi suojata riskiryhmiä hiukan ylimitoitetuilla toimilla kuin päästää virus holtittomasti leviämään.

Koronaviruksen uhka aiheuttaa eri ihmisissä erilaisia reaktioita. Joku pysyy rauhallisena, ja joku meuhkaa somessa tai hamstraa vessapaperia. Joku pelkää, mutta toinen ei jaksa stressata. Kaikki reaktiot ovat ymmärrettäviä, eikä toisen reaktiota kannata tuomita, vaikka osa niistä ei tuekaan kriisistä selviämistä.

Maamme valtiojohdon tehtävä on luotsata Suomi koronakriisin läpi mahdollisimman vähin vaurioin, ja heillä on siinä tukenaan osaava virkamieskunta. Median tehtävä on välittää ihmisille mahdollisimman laajasti tietoa tilanteesta. Meidän jokaisen tehtävä taas on pyrkiä toimimaan niin, että edistämme omaa, läheistemme ja koko maan resilienssiä – kykyä ottaa iskuja vastaan ja toipua niistä.