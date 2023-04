Kolumni: Laululla on vapauttavaa voimaa, tiistain dokumentti osoittaa

Kämmenet hikosivat niin, että sormet lipsuivat kitaran kaulalla. Kurkkua kuristi hengenahdistukseksi saakka. Sanat katoilivat, kun mieli keskittyi huolestumaan omien kasvojen punoituksesta.

Treenikämpällä olimme veivanneet biisiä viikkokaupalla. Edellisenä päivänä se oli mennyt notkeasti. Nyt biisimme kuivahti kasaan, soitin kerrallaan. Joko en hermoillut yksin, tai sitten hermoiluni tarttui kavereihin. Kun poistuimme lavalta, en sanonut "kiitos", vaan "anteeks".

Nykyään pystyn nauramaan muistolle nuoruusajan bändikilpailusta, mutta se jäi moneksi vuodeksi takaraivoon jomottamaan: Onko meistä keikalle? Entä, jos sama toistuu?

Olisipa ollut karaoke. Tai varmaan Japanissa oli, mutta se ei ollut vielä kunnolla rantautunut Suomeen – toiseen hiljaisten, varautuneiden ihmisten maahan.

Olen varma, että jos olisin saanut muutaman lauantain hoilottaa Tuomari Nurmiota , Billy Idolia , Leevi & The Leavingsia tai Baddingin Olen varma, että jos olisin saanut muutaman lauantain hoilottaa stdClass , stdClass , Leevi & The Leavingsia tai stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass kaveriporukan tai jopa myötämielisten ventovieraiden edessä, turhat vapinat olisivat myös keikkatilanteessa jääneet nopeammin väliin. Paratiisia Olen varma, että jos olisin saanut muutaman lauantain hoilottaa stdClass , stdClass , Leevi & The Leavingsia tai stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass kaveriporukan tai jopa myötämielisten ventovieraiden edessä, turhat vapinat olisivat myös keikkatilanteessa jääneet nopeammin väliin. kaveriporukan tai jopa myötämielisten ventovieraiden edessä, turhat vapinat olisivat myös keikkatilanteessa jääneet nopeammin väliin.

Karaoke juurtui Suomeen pitkin 1990-lukua. Einari Paakkasen mukaansa Karaoke juurtui Suomeen pitkin 1990-lukua. mukaansa tempaavassa -dokumentissa nähdään ja kuullaan sen hienoja seurauksia. tempaavassa Karaoke juurtui Suomeen pitkin 1990-lukua. stdClass mukaansa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass tempaavassa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass -dokumentissa nähdään ja kuullaan sen hienoja seurauksia. Karaokeparatiisi -dokumentissa nähdään ja kuullaan sen hienoja seurauksia.

Oleellista ei ole, että porukalla menisi joka nuotti kohdalleen, vaan se, että uskaltaa: astua lavalle ja laittaa itseään tuttuun lauluun. Kun Parkinsonia sairastava Elina , omassa autokorjaamossaan laulava Kari sekä muut tarttuvat mikkiin, vapautuu parhaimmillaan jotakin, jota henkisyyteen taipuvaiset kutsuvat sieluksi.

Ylen kolumnissaan tietokirjailija Jussi Viitala määrittelee sen tieteellisemmin: laulaminen kohottaa aivojen oksitosiinitasoja.

Kuorolaulu vähentää tutkitusti yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua sekä terveyttä. Miksi ei siis sosiaalinen karaokekin?

Suomalaiset ovat tänään silminnähden avoimempia ja itsevarmempia kuin sen muinaisen bändikisamme aikoihin. Elinajanodotekin on aika tasaisesti noussut. Kuinkahan paljon siitä kaikesta voi kiittää karaokea?

Karaokeparatiisi Yle Areenassa.

Kriitikko Pekka Eronen. Kuva: Eriika Ahopelto.