Kolumni Lentoturmatutkinta kiinnostaa ja opettaa – sarjaa on esitetty vuosituhannen alkupuolelta saakka eikä sen tenho ole laantunut vieläkään

Viime sunnuntaina National Geographicilla alkoi Lentoturmatutkinnan 19. kausi. Tätä varsin pitkäikäistä dokumenttisarjaa on tehty jo vuosituhannen alkupuolelta saakka. Se on säilyttänyt tenhonsa, vaikka sen jokainen jakso on rakennettu lähes samalla tavalla.

Ensin näytetään dramaattinen onnettomuuskohtaus, sitten noustaan jonkun matkustajan mukana lennolle, joka etenee hitaasti kohti tuhoaan, minkä jälkeen tutkijat saapuvat savuaville raunioille. Lopuksi mysteeri selviää ja kerrotaan, mitä onnettomuudesta on opittu.

Kiinnostukseni lento-onnettomuuksiin on peräisin jo ajalta ennen kuin koko sarja sai alkunsa. Löysin lapsena belgialaisesta kirjakaupasta lento-onnettomuustutkintaa käsittelevän kirjasarjan, ja viihdytin kanssamatkustajia Helsingin ja Brysselin välisillä lennoilla lukemalla siitä parhaita paloja ääneen.

Monia näistä onnettomuuksia on sittemmin käsitelty sarjassa. Vaikka turman syyn on tiennyt jo alkutekstien aikaan, ovat nämä jaksot antaneet kaikkein eniten. Visualisoinnit ovat herättäneet onnettomuudet henkiin ja joko vahvistaneet tai kumonneet pienen pojan käsityksen siitä, miltä kaikki oikeastaan näytti.

Kirjojen onnettomuudet on kauan sitten kahlattu sarjassa läpi, ja viime kaudet siinä on keskitytty tuoreempiin tapauksiin, joista osasta olen päässyt itsekin ulkomaantoimittajana uutisoimaan. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi malesialaiskoneen alas ampuminen Ukrainassa ja Tyynellä valtamerellä kadonnut lento MH370.

Lentoturmatutkinnan katsomisesta sekä kirjojen lukemisesta kertyneestä tiedosta on ollut myös paljon apua töissä. Kun ukrainalainen matkustajakone hiljattain putosi Iranissa ja viranomaiset kertoivat syyksi moottoreiden ylikuumenemisen, aktiivinen ja kahden vuosikymmenen perehtyminen menneisiin onnettomuuksiin sai kyseenalaistamaan syyn välittömästi.

Ja niinhän siinä taisi käydä, etteivät moottorit liittyneet asiaan mitenkään.

Jokainen jakso on rakennettu lähes samalla tavalla.

Lopuksi mysteeri selviää ja kerrotaan, mitä onnettomuudesta on opittu.