Kolumni: Nuoren Mestispelaajan painajaiskausi

Tätä kirjoittaessani ei vielä ollut selvillä, mihin ratkaisuun Mestis-päättäjät päätyivät keskiviikkoillan kokouksessaan, jossa asialistalla oli kauden jatkaminen.

Se kyllä on selvillä, mitä Mestiksessä on tapahtunut kaukalon sisäpuolella marraskuun lopun jälkeen. Ei mitään.

Julkisessa kiekkokeskustelussa päähuomio kohdistuu nyt ymmärrettävästi seurojen taloustilanteeseen, joka on paikoin kriittinen. Vähemmälle huomiolle jää etenkin nuorten pelaajien kohtalo Mestiksessä, joka on ollut pysähdyksissä jo yli kahden kuukauden ajan.

Valtaosan Mestis-pelaajista arkea voi verrata opiskelijaelämään. Yhä nuorempien kiekkoilijoiden sarjaksi muuttuneessa Mestiksessä opiskellaan ammattiurheilijaksi, ja taloudellinen toimeentulo on niukkaa. Työmäärästä ja asenteesta ei sovi tinkiä, jotta paikka kovempiin sarjoihin – ja leveämmän leivän ääreen – voisi joskus avautua.

Tänä talvena kehitysnälkäisen Mestis-kiekkoilijan puserossa on ollut poikkeuksellisen kovaa painetta. "Opiskelijaelämään" on tullut iso särö, kun koronatilanteen takia pelaamaan ei ole päässyt pitkään aikaan, ja joukkueiden yhteisharjoittelukin on ollut monin paikoin vähän niin ja näin.

Syystäkin moni stressaa paitsi taloudellista toimeentuloaan, myös sitä, miten pattitilanne vaikuttaa omaan urakehitykseen.

Epätietoisuus kauden jatkumisesta on turhauttanut pelaajia, eivätkä kaikki jääneet odottelemaan. Koronatauon aikana Mestis-kiekkoilijoita on suunnannut ulkomaille ja esimerkiksi U20-ikäluokan kotimaiseen pääsarjaan. Hokista lähtijöitä on ollut kolme.

Kaikille halukkaille ei ole uusia pelipaikkoja löytynyt.

Mestiksen hyvinvoinnin vaalimisen pitäisi olla koko suomalaisen kiekkoväen yhteinen asia, mutta näin ei näytä olevan.

Heitteille jätetty Mestis ei enää ole yhtä tuottava kasvattajasarja kuin takavuosina. Kuilu Liigaan on venähtänyt liian isoksi niin urheilullisilla kuin taloudellisilla mittareilla.

Käänteen tekevä muutos vaatisi Suomi-kiekon sarjajärjestelmän räjäyttämistä. Suurin ongelma on mammuttikokoinen 15 joukkueen suljettu Liiga, joka on näivettänyt tehokkaasti etenkin Mestistä ja U20-pääsarjaa. Liigan osakassopimuksen takia joukkuemäärään ei ole odotettavissa muutoksia, mutta lajipomojen korona-aikana ennustamat liigaseurojen konkurssit voisivat toteutuessaan pakottaa järeisiin uudistuksiin.

Kriisissä siis piilee myös mahdollisuus. Liigan joukkuemäärän supistuminen koituisi pitkällä aikavälillä koko suomalaisen jääkiekkoilun eduksi.