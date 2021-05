Kolumni: Pekka Eronen: Pahat ovat taakkamme – ja viihteemme

Yksi ystäväni ilmoitti, ettei enää halua katsoa elokuvia, joissa on negatiivisia, inhottavia ihmisiä. Ja mikäpä siinä. Viihde on jokaisen maku- ja yksityisasia.

Sen verran kuitenkin kaverille totesin, että tuolla meiningillä häneltä jää monta hienoa leffaa näkemättä. Niin kuin nyt Auringonpimennyskin . Bertrand Tavernierin ohjaamasta rikos- ja siirtomaadraamasta ei totta vie löydy positiivista tyyppiä tai tsemppipuhetta pinseteilläkään. Kaikkien nöyryyttämän, rankaksi kostajaksi äityvän poliisipäällikön hahmo löytyi lajin spesialistin Jim Thompsonin romaanista.

Ohjaaja siirsi tarinan Yhdysvalloista Ranskan valloittamaan Länsi-Afrikkaan 1930-luvun lopulla. Niinpä rikostarinan ympärillä rehottaa paljon isompi rikos: kolonialismi, valkoisten siirtomaaherrojen perinne ja afrikkalaisten riisto.

Philippe Noiret’n turpea kyttähahmo tepsuttaa puolivaloilla monien klassikkohahmojen jalanjäljissä. Rikhard III, Othellon Jago ja muut Shakespearen pahikset ovat vuosisatoja tarjonneet katsojalle kurkistusaukon niihin oman mielen kaapinperukoihin, jonne ei päivänvalo paista.

Star Warsin Darth Wader, Carrien pimeä äiti Margaret taikka Batmanin Jokeri ovat toimittaneet samaa virkaa elokuvissa. Ja ansiokkaasti, minkä todistaa heidän kulttiasemansa.

"Mitä parempi konna, sen parempi elokuva", määritteli jännityksen mestari Alfred Hitchcock joskus, ja oli oikeassa ainakin oman leipälajinsa puolesta. Psykon veitsimiehen ja ristiinpukeutujan Norman Batesin arvoitus jää kiehtomaan meitä, vaikka elokuvan lopussa psykiatri yrittääkin setäselittää hänet puhki.

Etäistä sukua noille hirmuille ovat komedioiden rasittavat tyypit. Sideways on niin mehevä reissutarina juuri siksi, että masentunut Miles joutuu raahaamaan keskenkasvuista kaveriaan Jackia ympäri Kaliforniaa. Larry David on rakentanut herkullisen hivutuksen varaan koko Jäitä hattuun -sarjansa. Ja me fanit symppaamme epäsympaattista ukkelia.

Pekka Eronen