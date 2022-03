Kun kunta on rahapulassa, kulttuuri on usein säästölistan kärkipäässä. Viimeisin esimerkki tästä on nähty Kemissä, missä lakkautusuhan alla ovat olleet kaupunginteatteri ja -orkesteri.

Kaupunki, jota sen omilla nettisivuilla kuvaillaan tunnetuksi kulttuurikaupungiksi, on ollut valmis…