Kolumni: Tietämättömyys on valtaa

Elämämme aikana opimme valtavasti asioita tai vaikkapa hokuja, joita emme sen koommin kummastele tai kyseenalaista. Ehkäpä pitäisi.

Ehkäpä kriittisesti asioita ajattelemalla huomaisimme sen, kun joku haluaa vaikuttaa meihin tavalla, joka ei ole meille itsellemme mitenkään hyväksi, tai sen, kun joku tarjoaa meille väitteitään tietona, jota ne eivät ole.

Osaamme kyllä ihmetellä, kun joku inttää vakavissaan, että Maa on pannukakku tai että ihminen ei ole koskaan käynyt Kuussa, mutta osaammeko ihmetellä, kun joku väittää, ettei meillä kaikilla maailman ihmisillä olisi täsmälleen samanlaista ihmisarvoa, tai kun joku pöllyttää vanhaa dieselautoaan ja väittää, ettei sellaista asiaa kuin ilmastonmuutos ole olemassakaan, tai vaikka olisi, ei se häntä mitenkään koske.

Lueskelin juuri viisaan, 150 vuotta sitten ilmestyneen kirjan. Sen on kirjoittanut salanimellä George Eliot englantilainen nainen nimeltä Marian Evans.

Teos on Daniel Deronda, ja siinä erään kappaleen motoksi kirjailija asettaa kysymyksen, jota olen viime aikoina vihapuheiden ja valeuutisten maailmassa paljon pohtinut:

"Usein sanotaan", Eliot kirjoittaa, "että Tieto on valtaa, mutta kuka on kunnolla pohtinut tai kuvaillut, mikä valta on Tietämättömyydellä? Tieto on hidas rakentaja, jonka Tietämättömyys sortaa hetkessä maahan."

Näinhän asiat todellakin ovat. "Stupid is what stupid does", opetti Forrest Gumpin äiti poikaansa. Tiedätkös sen paremmin sanoa.

Jotenkin tuntuu, että tänä aikana valta on ennen kaikkea Eliotin isolla kirjaimella kirjoittamalla Tietämättömyydellä.

Katsokaa vaikka maailmaa ja sen tilaa. Katsokaa maailman mahtavien touhuja ja päätöksiä.

Tai otetaan esimerkki omasta Kajaanistamme. Samaan aikaan, kun kuntapäättäjillä on käsissään ylimääräiset reilut satamiljoonaa euroa Loiste-rahoja, he järjestävät nettikyselyn siitä, mitä tästä kaupungista pitäisi lopettaa. Taidemuseo tietysti, kansa äänestää ymmärtämättä lainkaan, miten vähän taidemuseon 400000 euron budjetti painaa kaupungin reilun 300 miljoonan euron talousarviossa, prosentin kymmenyksen.

Tärkein on kuitenkin saavutettu. Tietämättömyys on saanut vallan ja ne, jotka tietävät, vallan niistä, jotka eivät tiedä. Tietämättömät puolestaan luulevat tehneensä erinomaisen teon.

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva toimittaja.