Kommentti: Onko epäluottamus niin syvää, että hallituspohja neuvotellaan uusiksi? Uusissa vaaleissa peikkona olisi pääministeri Halla-aho

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (39 paikkaa) on yhtä pienempi kuin sdp:n (40 paikkaa). Kokoomus on viime kevään vaalien seurauksena näiden lähituntumassa (38 paikkaa). Huomattava on, että maanantaina röyhkeästi kuninkaantekijäksi ilmoittautunut keskusta on paikkojen mukaan vasta neljänneksi suurin puolue (31).

Politiikan nyrkkeilyturnauksessa keskusta iskee nyt painoluokkaansa korkeammalla.

Gallupsuosiossa kuitenkin Jussi Halla-ahon vetämä perussuomalaiset on ylivoimainen ykkönen. Mielipidemittauksissa oikeistopopulistien kannatus kasvaa ja huitelee huhtikuun vaalitulostakin korkeammalla.

Perussuomalaisten pullistumisella ei pitänyt olla käytännön merkitystä, koska uusiin vaaleihin on vielä kolme ja puoli vuotta. Gallupit ovat gallupeja. Vaalituloksen tuoma paikkajako ratkaisee, kuka ja ketkä maata saavat hallita.

Kun pääministeri Antti Rinne (sd.) on jättänyt eronpyyntönsä ja pakka sekoitetaan uudelleen, asetelma on aivan uusi. Uusiin vaaleihin silti tuskin ajaudutaan.

Muut eduskuntapuolueet eivät halua tilanteeseen, jossa Suomen todennäköinen seuraava pääministeri olisi ennen muuta maahanmuuton kriitikoksi profiloitunut Halla-aho. Suomen EU-puheenjohtajakauden loppuviikkoina tämä tieto alkaisi kummasti saada myös Euroopan laajuista huomiota, eikä se olisi kovinkaan mieluisaa monelle.

Koalition rakentaminen Halla-ahon ympärille on jo aiemmissa kriiseissä todettu hankalaksi – ellei mahdottomaksi.

Ratkaisua etsitään siis sosiaalidemokraattista pääministeriä vaihtamalla ja mahdollisesti uusien hallitusneuvottelujen kautta.

Vielä ei tiedetä, ovatko neuvotteluissa mukana kaikki puolueet opposition perussuomalaisia, kokoomusta ja kristillisiä myöten.

Sdp:n varapuheenjohtaja ja pääministeritoivo Sanna Marin totesi tiistaina eduskunnassa, ettei yhtälöön kaivata enää yhtään ylimääräisiä kierroksia.

Sdp haluaa pitää kiinni pääministerin paikastaan, mihin sillä eduskunnan suurimpana puolueena on oikeus. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi aiemmin maanantaina, että luottamus nykyiseen hallituspohjaan on vahva.

Uuden pääministerikandidaatin johdolla kriisin vastavoimat voivat vielä löytää yhteisen sävelen, sillä politiikassa tunteiden edelle menee usein pragmaattisuus.