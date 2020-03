Kommentti: Trumpin viruspuhe sisälsi hänen tavanomaista politikointiaan ja piiloviestin kannattajille: "Enää eivät tautiset eurooppalaiset ja kiinalaiset tänne tule"

"Vieras, ulkomainen virus." Presidentti Donald Trump ei malttanut olla politikoimatta vakavalla koronavirusasialla, kun hän presidentin virkahuoneesta Oval Officesta julisti kuukauden matkustuskiellon Euroopan Schengen-maissa oleskelleille ulkomaalaisille.

Trumpille ominaiseen tapaan äkkiväärä päätös aiheutti hämmennystä ja pelkoa. Selkeyden tuomisen sijasta presidentti aiheutti uusia jakolinjoja Euroopan unioniin, jonka jakaminen eri leireihin on pitkään ollut hänen teemansa.

Miksi Yhdysvalloissa pysyvästi asuvat saavat palata kotiin, vaikka he ovatkin oleskelleet Euroopan Schengen-maissa?

Miten passintarkastukset vaikkapa Britannian rajalla tekevät siitä virusturvallisen maan verrattuna vapaan liikkuvuuden Schengen-naapureihin? Britanniassa on yli 450 tartunnan saanutta, joista yksi on maan terveysministeri. Kuolleitakin on.

Eikö esimerkiksi Venäjän kansalaisille tarvita matkustuskieltoa?

Hämäräksi jäi sekin, mitkä ovat historiallisen linjauksen käytännön yksityiskohdat vaikka suomalaiselle matkustajalle.

Kansakuntaa ei nytkään yhdistetty

Joka odotti presidentin muistuttavan, ettei virus katsoa levitessään kansallisuutta tai passia, sai taas kerran pettyä. Pandemiassakin asetelmaksi löytyi "me vastaan muut".

Trump syytti puheessaan suoraan eurooppalaisia siitä, että nämä epäonnistuivat kiinalaisten sulkemisessa ajoissa ulos maistaan. Yhdysvallat ei Trumpin mukaan syyllisty samaan. Nyt saavat eurooppalaisetkin maksaa koronaviruksen levittämisestä Yhdysvaltoihin.

Tämä on helppo ja Trumpin peruskannattajiin uppoava narratiivi.

Kuitenkin kun Yhdysvalloissa normaali televisio-ohjelma keskeytetään presidentin puheen vuoksi, kansa on tottunut odottamaan vakavaa ja hyvin asiakeskeistä vetoomusta kansakunnan yhdistämiseksi. Trumpin puhe sisälsi sen sijaan hänen tavanomaiset kampanjateemansa, joilla hän toivoo varmistavansa itselleen toisen presidenttikauden marraskuun vaaleissa.

Ongelmat ovat ulkomaalaisten vikaa. Trumpin hallinto on paras maailmassa ja tekee mahtavimpia päätöksiä. Jos vain rajat pantaisiin kiinni, raiskaajat ja tautiset eivät pääsisi Amerikkaan.

Mitä siitä, että Italia rajoitti kiinalaisten matkustamista ensimmäistä joukossa Euroopassa, eikä se pysäyttänyt tartuntojen leviämistä. Mitä siitä, että Kiina on onnistunut kääntämään virustilanteensa jo kohti parempaa.

Trumpin oma virusvarautumislinja singahti kertaheitolla empivästä ja asiantuntijoita kyseenalaistavasta kaikkien aikojen mittavimmaksi sodaksi vierasvirusta vastaan. Amerikka kun tulee ensiksi, ja muut viimeiseksi.

Rankka toimi johtaa taantumaan

Näyttävä kuukauden matkustuskielto eurooppalaisille on niin rankka toimi, ettei sellaista kukaan osannut kuvitella. Toisaalta juuri sellaisia ratkaisuja Trumpilta on totuttu odottamaan.

Hän on presidenttikaudellaan julistanut matkustuskieltoja ja rajoituksia, joista tunnetuin on niin sanottu "muslimipanna". Pelkästään muslimienemmistöisten maiden kansalaisille määrätty maahantulokielto kuitenkin mureni pala palalta, kun oikeusistuimet alkoivat tarkastella sen lainmukaisuutta. Mukaan oli valikoitava pari muutakin maata.

Meksikon vastaiselle rajalle Trump lupasi vuoden 2016 vaalikampanjassaan suuren ja aukottoman muurin, joka Meksikon piti maksaa. Hanke ei ole toteutunut, etenkään Meksikon maksuhalujen osalta.

Trump on kehottanut etniseltä taustaltaan hänen mielestään eksoottisia poliitikkonaisia palaamaan koteihinsa. Hän on puhunut kehitysmaista "persläpimaina" ja pitänyt usein Yhdysvaltojen arvostelua epäisänmaallisena.

Kun koronavirusta torjutaan, silloinkin torjutaan samalla myös vierasvaikutteita ja demokraattipuoluetta. Vaalien alla ei mikään asia ole niin iso ja vakava, ettei sillä tehtäisi politiikkaa.

Samaan aikaan Trumpin kehumaa Trumpin taloustaitoa kaivataan kipeästi, kun maailmantalous syöksyy epävarmuuteen ja taantumaan.