Koneen suomalaista yrityshistoriaa tekevä kauppa entistä lähempänä – Esimerkit varoittavat: Saksassa luutiminen voi käydä kalliiksi ja mainehaitta syntyä äkisti

Vuosituhannen vaihteessa Stora Enso teki noin 2,5 miljardin euron tappiolliset Consolidated Papers -paperikonekaupat Pohjois-Amerikassa ja Sonera haihdutti yli neljä miljardia ilmaan Saksan umts-toimilupaostoissa.

Suomalaisyritysten maailmanvalloituksesta pälkähtää ensimmäisenä mieleen nämä surulliset tarinat.

Se on kuitenkin vain kolikon toinen puoli.

Hissijätti Kone vahvisti tiistaina, että se on tehnyt tarjouksen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnasta. Uutistoimistojen Bloombergin ja Reutersin mukaan Koneen ja CVC Capital Partnersin tekemä tarjous olisi noin 17 miljardia euroa.

Jos kauppa toteutuu, se yltää Suomen taloushistorian suurimmaksi yrityskaupaksi ohi Nokian lähes 16 miljardin euron Alcatel-Lucentin oston vuonna 2015.

– Koneelta löytyy historiastaankin onnistuneita kauppoja maailmalta, muistuttaa Helsingin yliopiston yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen .

Nahanluontia onnistuneilla kaupoilla

Yhtiön läpimurto kansainvälisille areenoille alkoi vuonna 1968, kun se hankki ruotsalaisen Asean hissiliiketoiminnan.

Sen jälkeen Kone on ostanut maailmalta hissivalmistajista muun muassa Westinghousen 1970-luvulla ja Montgomery Elevator Companyn 1990-luvulla.

Jensen-Eriksen nostaa esimerkiksi suomalaisten onnistuneista ulkomaan kaupoista myös sen, kun Nokia osti 1,7 miljardilla Siemensin koko osuuden Nokia Siemens Networksista vuonna 2013.

– Vaikeuksissa olevasta matkapuhelinbisneksestään Nokia pääsi eroon myymällä sen Microsoftille. Näillä kaupoilla luotiin nykyisen verkko-Nokian perusta. Sen jälkeenkin yrityksellä on toki riittänyt tekemistä pärjätäkseen.

Saksassa luutiminen voi käydä kalliiksi

Toisaalta Jensen-Eriksen muistuttaa, että maailmanvalloitus sisältää aina riskin yritykselle.

Thyssenkrupp-kaupassakin voi syntyä vielä tarjouskilpailua, jolloin hinta nousee. Loppujen lopuksi voi käydä ilmi, että onkin maksettu liikaa.

Bloombergin mukaan Kone olisi luvannut jo tarjouksessaan kantaa vastuun mahdollisista kilpailuviranomaisten linjauksista kaupalle aiheutuvista riskeistä.

Suomalainen energiayhtiö Fortum taas teki lukujen valossa hyvät kaupat saksalaisesta Uniperistä. Nyt se on joutunut Saksassa osalliseksi energiapoliittiseen kiistelyyn, mistä voi aiheutua yritykselle massiivinen mainehaitta.

Saksa voi yllättää Koneenkin, jos se lähtee fuusion jälkeen hakemaan henkilöstösäästöjä.

– Yleensä kun Saksasta hankittu jotakin, ja sitten kun on haluttu lähteä luutimaan, niin vahvat liitot ovat aika äkkiä vastassa. Kalliiksi se on ainakin perinteisesti on tullut, Inderesin analyytikko Erkki Vesola totesi Lännen Medialle heinäkuussa (11.7.).

Hehkutusta myös alkuvaiheessa

Vaikka yritysten epäonnistumiset nousisivat päällimmäiseksi puheenaiheeksi, Suomessa osataan hehkuttaa myös maailmanvalloitukseen lähtemisen vaihetta.

Jensen-Eriksen kertoo mediakonserni Sanomasta.

– Ensin esille nousi lähtö Hollannin aikakauslehti- ja televisiotoimintabisneksiin, myöhemmin näiden epäonnistuminen ja niistä kirjatut tappiot.