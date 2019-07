Koneen Thyssen-kaupasta tulisi toteutuessaan historiallisen iso – vertailukohta löytyy toisesta suomalaisesta yritysikonista

– Se vetäisi vertoja Suomen tähän saakka suurimmalle yrityskaupalle eli Nokian Alcatel-Lucent -hankinnalle.

Näin kuvaa Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju hissiyhtiö Koneen mahdollisen Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen oston mittakaavaa.

Thyssenin hissiliiketoimintojen ostohinnaksi on arvioitu noin 15–16 miljardia euroa.

Suomen tähän asti suurimmassa yrityskaupassa vuonna 2015 Nokia maksoi Alcatel-Lucentista 15,6 miljardia. Kauppa maksettiin Nokian omilla osakkeilla.

– 14 miljardia olisi hyvä hinta, 16 miljardia vielä siedettävä ja 18 miljardia kalliinpuoleinen, Inderesin analyytikko Erkki Vesola arvioi Thyssenin mahdollista hintaa ostajan kannalta.

Pitkään liikkuneet spekulaatiot Koneen kiinnostuksesta saksalaisen monialakonsernin Thyssenkruppin hissiliiketoimintaa kohtaan vahvistuivat taas alkuviikolla, kun uutistoimisto Bloomberg kertoi Thyssenkruppin valmistelevan hissiliiketoimintojensa myyntiä.

Koneesta ei ole kommentoitu näitä nimettömiin lähteisiin nojaavia tietoja.

Kesäkuun lopussa Bloomberg tiesi kertoa, että hissioston rahoitus olisi jo järjestynyt.

Oksaharjun mukaan on myös mahdollista, että Thyssen vie hissiliiketoimintansa pörssiin myynnin sijaan.

Miten rahoitus järjestyisi?

Jos Kone ostaisi Thyssenin hissit, Oksaharjun mukaan mielenkiintoinen seikka olisi, miten kauppa rahoitettaisiin.

– Nostetaanko kassasta rahaa ja otetaan lainaa, laitetaanko liikkeelle osakeanti vai maksetaanko se Nokian Alcatel-kaupan tapaan osakevaihtona, jolloin perinteinen raha ei liiku välttämättä lainkaan.

Oksaharju huomauttaa, että monista maailmantalouden ongelmista ja kasvuennusteiden laskusta huolimatta Koneen osake on lähes kaikkien aikojen ennätystasolla.

Yhtiö on tähän saakka pystynyt nostamaan markkinaosuuttaan maailmalla omaa toimintaansa kehittämällä.

Toisaalta hissibisnestä ovat tukeneet monet tämän päivän megatrendit, kuten kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen.

– Konetta ovat vieneet eteenpäin sekä markkinoiden kasvu että markkinaosuuden kasvu. Thyssen-kauppa olisi Koneelle tähän asti epätyypillinen tapa kasvaa, mutta se nousisi sitten aivan koko alan kärkipeluriksi, Oksaharju summaa.

Inderesin Vesolan mukaan Kone on nyt hieman poikkeavan markkinatilanteen edessä, kun toimialan kannattavuus on heikentynyt ja Kiinan kasvu on pysähtynyt.

– Oikeastaan koko Matti Alahuhdan toimitusjohtaja-ajan Koneen kannattavuus parani ja liikevaihto kasvoi Kiinan ajamana. Tämän saavuttaminen on nyt entistä vaikeampaa.

Entä kilpailuviranomaiset?

Yksi iso kysymys näihin kauppahuhuihin liittyen on, menisikö Koneen Thyssen-kauppa läpi kilpailuviranomaisille.

– Kyllä siinä ihan maakohtaisesti jouduttaisiin katsomaan, ettei markkina-asemasta tule liian vahva, Vesola arvioi.

Hänen mukaansa asian läpivientiä voisi tosin helpottaa se, että Koneen ja Thyssenin merkittävimmät markkina-alueet poikkeavat hieman eli Thyssenillä on isompi jalansija Yhdysvalloissa ja Koneella Kiinassa.

Vesola nostaa esiin myös hissibisnesten mahdollisen yhdistymisen henkilöstövaikutukset. Thyssenin hissiliiketoiminta työllistää nyt noin 53 000 henkilöä ja Kone noin 57 000.

– Jos ja kun halutaan synergioita ulos, osa niistä kohdistuisi varmasti Thyssenin tehdasverkkoon, josta merkittävä osa sijaitsee enemmän tai vähemmän korkean kustannustason maissa Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vesolan mukaan suurimpia henkilöstövaikutuksia haettaisiin huoltobisneksestä.

– Se on henkilötyövetoista, joten irtisanomisilta ei voitaisi välttyä. Yleensä kun Saksasta hankittu jotakin, ja sitten kun on haluttu lähteä luutimaan, niin vahvat liitot ovat aika äkkiä vastassa. Kalliiksi se on ainakin perinteisesti on tullut, hän muistuttaa.