Konkarinelikko ansaitsisi parempaa kuin lauantai-illan draamakomedia

Book Club – Väreileviä lukunautintoja

Sub klo 21.00

** Jane Fondalla , Diane Keatonilla , Mary Steenburgenilla ja Candice Bergenillä on takanaan sellaisia elokuvan ja television merkkipaaluja kuin Ammutaanhan hevosiakin, Annie Hall, Gilbert Grape ** stdClass , stdClass , stdClass ja stdClass on takanaan sellaisia elokuvan ja television merkkipaaluja kuin stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass ja stdClass stdClass draamakomediassa he joutuvat tuhlaamaan kokemustaan hittikirjasarjan laimeaan mainokseen. ja Murphy Brown. Bill Holdermanin draamakomediassa he joutuvat tuhlaamaan kokemustaan hittikirjasarjan laimeaan mainokseen.

Ajatus on kai kertoa, kuinka kypsään ikään ehtineet lukupiirin naiset saavat E.L. Jamesin Fifty Shades of Grey Ajatus on kai kertoa, kuinka kypsään ikään ehtineet lukupiirin naiset saavat stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass -kirjasta potkua eroottiseen elämäänsä. Silti pienet pussailut, kaksimieliset vihjailut ja tavallisen nolot Viagra-vitsit pikemminkin ylenkatsovat heitä ja heidän tunteitaan. Nelikko nähdään ottamassa votkaa, paukkuja sekä hanapakettikaupalla roséeta ja valkkaria. Silti tuiterissa taisivat pikemminkin olla elokuvan tekijät. Elokuvan suosituspisteet kuuluvat vain neljälle konkaritähdelle. Ensiesitys. (USA 2018) -kirjasta potkua eroottiseen elämäänsä. Silti pienet pussailut, kaksimieliset vihjailut ja tavallisen nolot Viagra-vitsit pikemminkin ylenkatsovat heitä ja heidän tunteitaan. Nelikko nähdään ottamassa votkaa, paukkuja sekä hanapakettikaupalla roséeta ja valkkaria. Silti tuiterissa taisivat pikemminkin olla elokuvan tekijät. Elokuvan suosituspisteet kuuluvat vain neljälle konkaritähdelle. Ensiesitys. (USA 2018)

Badding

TV2 klo 22.05

*** Markku Pölösen fiktiivinen elokuva muistelee myötätuntoisesti Rauli "Badding" Somerjokea . Janne Reinikainen tulkitsee ujoa legendaa antaumuksella, mutta etäiseksi tämä väkisinkin jää. (Suomi 2000)

Pummi

Yle Teema & Fem klo 21.05

**** Pier Paolo Pasolini sijoitti esikoisdraamansa Rooman laitapuolen slummiin, jossa köyhät, pikkurikolliset ja työttömät yrittävät vaihtelevalla menestyksellä tulla toistensa kanssa toimeen. Nuori sutenööri joutuu ahtaalle, kun hänen prostituoitunsa vangitaan. Seuraajaksi hän kaavailee kokematonta Stellaa ( Franca Pursut ).

Pasolini säestää katujen kasvatin moraalista möyrintää Johann Sebastian Bachin musiikilla. Ateistinen kirjailija-ohjaaja tavoitteli jo samoja armon ja anteeksiannon teemoja kuin Matteuksen evankeliumissa Pasolini säestää katujen kasvatin moraalista möyrintää stdClass musiikilla. Ateistinen kirjailija-ohjaaja tavoitteli jo samoja armon ja anteeksiannon teemoja kuin stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1964). Nimiroolin stdClass päätyi myöhemmin pikkurooliin stdClass stdClass (1972). (Italia 1961) (1964). Nimiroolin Franco Citti päätyi myöhemmin pikkurooliin Francis Ford Coppolan Kummisedässä (1972). (Italia 1961)

Pekka Eronen