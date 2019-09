Konkurssitilanteessa vakuus auttaa mutta oma matkavakuutus voi olla hyödytön – Tjäreborgin matkajärjestelyt selvityksessä

Epätietoisuutta on vielä paljon siitä, miten Tjäreborgin matkalla olevien tai lähdössä olevien suomalaisten käytännön järjestelyt menevät.

Tjäreborgin omistajakonserni Thomas Cook Group ilmoitti maanantaina aamulla hakeutuvansa konkurssiin. Sen seurauksena kaikki Thomas Cook Airlines Scandinavian lennot perutaan.

– Kannattaa muistaa, että kyseessä on nyt Thomas Cookin konkurssi, jonka heijastusvaikutukset esimerkiksi Tjäreborgin toimintaan eivät ole vielä tarkasti tiedossa. Maanantai sekä lähipäivät ovat ratkaisevia, kertoo johtaja Päivi Seppälä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvittää parhaillaan matkatoimisto Tjäreborgin kanssa keinoja, joilla ulkomailla olevat, noin 3 400 matkustajaa saadaan kuljetettua takaisin Suomeen.

Tjäreborg on tiedottanut, että se pyrkii vielä maanantain aikana saamaan lisätietoa loppuviikon osalta. Maanantain lentojaan Tjäreborg joutui perumaan.

Jos Tjäreborgilta ostettu matka ei ole vielä alkanut, kannattaa seurata KKV:n ja Tjäreborgin verkkosivuja. Jos Tjäreborg peruu matkan, rahat saa takaisin.

Matkaa ei kannata tässä vaiheessa perua itse, koska silloin joutuu todennäköisesti maksamaan peruutusmaksun peruutusehtojen mukaisesti.

Matkustajien tilannetta auttaa se, että laki on velvoittanut Tjäreborgia maksamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle mahdollisen maksukyvyttömyyden varalle vakuuden.

– Vakuus perustuu lainsäädäntöön ja EU-direktiiviin. Vakuudesta maksetaan kaikki etukäteen maksetut matkat, varausmaksut ja keskeytyneistä matkoista saamatta jääneet palvelut, Seppälä kertoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää tarvittaessa paluukuljetukset kaikille Tjäreborgilta matkansa ostaneille matkustajille. Vakuus on oltava olemassa valmismatkojen osalta.

Korvausten maksamisen aikataulu vaikuttaa vielä epävarmalta.

– Hyvitystä saa tarvittaessa ja se pyritään hoitamaan sukkelasti. Jos matka olisi vasta tulossa, voi varmasti olla rauhassa. Nyt ollaan vielä kriittisissä vaiheissa. Lisäohjeistusta on tulossa, Seppälä sanoo.

Henkilökohtainen matkavakuutus ei välttämättä auta tilanteissa, joissa matkanjärjestäjä menee konkurssiin. Esimerkiksi vakuutusyhtiö If kertoo näin verkkosivuillaan.

– Konkurssitilanteessa ei voi saada korvauksia matkavakuutuksen perusteella. Tjäreborgin tiedotteen mukaan kaikki Tjäreborgin kautta varatut matkapaketit kuuluvat matkapakettilain sekä vakuusrekisterin piiriiin, If tiedottaa.

Kuluttajan kannalta on usein kannattavaa maksaa matkat luottokortilla. Jos matka peruuntuu matkayhtiön takia, rahoja voi vaatia takaisin suoraan luottokorttiyhtiöltä. Näin kuluttajan ei tarvitse asioida esimerkiksi konkurssipesän kanssa.

Tjäreborgilta ostetut reittilennot toteutuvat normaalisti. Eli tilanne ei vaikuta matkoihin, jotka on varattu reittilennoilla, kuten British Airwaysillä, Norwegianilla tai Thai Airwaysillä.

Jos reittilennon ostaneiden matkustajien majoitus ja muut matkajärjestelyt on maksettu, heidän kannattaa jatkaa matkaansa suunnitellusti.

– Matkustajien ei kannata alkaa itse järjestellä paluukuljetuksia, koska näitä ei välttämättä korvata. Majoituksia ei myöskään pidä maksaa uudestaan, vaikka hotelli niin vaatisi, KKV tiedottaa.

Matkanjärjestäjän on huolehdittava, että valmismatkan vakuus on aina riittävä ja yrityksen on tarkistettava vakuus kuukausi kerrallaan, jotta se varmasti riittää.

Vakuuden on riitettävä matkustajien paluukuljetukseen, matkustajien majoitukseen matkakohteessa paluukuljetukseen asti, matkan peruuntuessa kuluttajien ennakkomaksuihin ja matkan keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaavan hinnan korvaamiseen kuluttajille.