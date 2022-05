Kotimaa

Koppimopot eli useampipyöräiset sähkömopoautot kiinnostavat nyt senioreita ja se näkyy nyt varastoissa – "Suurin huoli on, että tavara loppuu kesken"

Julkaistu: 7.5.2022 klo 6:31

Kevyiden sähköajoneuvojen käyttö on Suomessa Euroopan vapainta. Polttonesteiden kallistuminen on siivittänyt kysyntää ja sähköajoneuvojen valikoima on kasvanut selvästi muutamassa vuodessa.