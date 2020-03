Korkeakoulujen kevään valintakokeet pyritään järjestämään – kokeiden toteutus koronatilanteessa suunnitellaan yhteistyössä

Korkeakoulujen tämän kevään pääsykokeet pyritään järjestämän suunnitelmien mukaan. Opetushallitus tiedotti asiasta keskiviikkona.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kevään 2020 ylioppilaskirjoitusten tulokset valmistuvat viimeistään 12. toukokuuta, minkä jälkeen tehdään todistusvalinnat. Suoraan todistuksella sisään jatko-opintoihin pääsevät saavat suunnitellun aikataulun mukaan tiedon toukokuun 27. päivään mennessä.

Valintakokeet pyritään järjestämään tämän todistusvalinnan tulosten julkaisun jälkeen.

Koko yhteishaun tulokset valmistuvat viimeistään 8. heinäkuuta.

Esimerkiksi Tampereen yliopisto tiedotti keskiviikkona, että valintakokeiden toteuttaminen koronatilanteessa suunnitellaan yhteistyössä muiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on tarjolla kevään toisessa yhteishaussa lähes 400 aloituspaikkaa tradenomi-, restonomi- ja insinöörikoulutuksessa sekä sairaanhoitaja, terveydenhoitaja- ja liikunnanohjaajakoulutuksessa.

amk-tutkintoon johtavia koulutuksia on tarjolla sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena.

Tänä keväänä ovat haussa myös syksyllä Raahessa aloittavat päivätoteutukset: peliala (tietojenkäsittelyn tradenomi amk) sekä konetekniikka (insinööri amk). Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (insinööri amk) monimuotokoulutus on mahdollista aloittaa syksyllä Kajaanissa, Kuusamossa ja Raahessa, mikäli opiskelijamäärä on paikkakuntakohtaisesti vähintään noin 15 opiskelijaa.

Lisänä tämän kevään yhteishaussa on Sairaanhoitaja (amk), Techno Nurse (monimuotototeutus), jossa keskitytään väljästi asutuilla alueilla toimivien sairaanhoitajien työn erityishaasteisiin. Koulutuksessa hyödynnetään Kamkin kehittämiä digitaalisia aihioita ja hoitotyön teknologiakokeiluja. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä Kuhmon, Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien kanssa.

Ylempään amk-tutkintoon eli maisteritasoiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloituspaikkoja on haussa yli 100. Kamkissa Yamk-koulutusta on haussa tänä keväänä liiketalouden, tietojenkäsittelyn, liikunnan, matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan aloilla. Tänä vuonna haussa on myös kaksi uutta ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoitotyö (Yamk) -koulutuksessa vahvistetaan vaativan tason palliatiivisen hoidon osaamista sekä edistetään hoidon ja hoitotyön kehittämistä. Lisäksi Kuusamossa alkaa tradenomi (Yamk), liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus.

Korkeakouluihin haetaan yhdellä hakulomakkeella ja hakeminen tapahtuu internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakukohteita voi hakulomakkeella olla enintään kuusi ja ne voivat olla sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen koulutuksia.

Kevään 2020 toisessa yhteishaussa todistusvalinta laajenee korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Kamkissa opiskelijat valitaan todistusvalinnalla ja amk-valintakokeella.