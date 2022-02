Korona ei hellitä otetta – tartuntamäärät yhä suuria Kainuussa

Koronapandemia pysyy sitkeästi pinnalla Kainuussa. Kainuun sote kertoo keskiviikkona, että alkuviikon aikana Kainuussa on todettu 254 koronatartuntaa, niistä eilen 126. Tartuntamäärissä ei siis ole merkittävää muutosta edellisiin viikkoihin verrattuna. Viikolla 7 kainuulaisilla tartuntoja oli 693 ja ulkopaikkakuntalaisilla 36. Yhteensä tartuntoja oli hieman enemmän kuin edellisellä viikolla.

Koronatestejä otettiin Kainuun soten testipisteissä 2358, joka on noin 500 vähemmän kuin viikkoa aiemmin. Positiivisten testien osuus on 24 prosenttia. Ilmaantuvuus on vakiintunut tasoon 1700. Soten pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen muistuttaa, että tartuntariski Kainuussa on edelleen kohonnut. Pandemiapäällikkö korostaa tuttuja perusohjeita, kuten maskin käyttöä ja turvavälien pitämistä.

– Olennaista on myös, että noudatetaan tilojen käyttöön liittyvää määräystä tehostetuista terveysturvallisuustoimista. Testimäärät ovat edelleen laskeneet, mutta havaitut tartunnat pysyvät melko lailla samalla tasolla. Eikä varmaankaan kaikki oireiset hakeudu terveydenhuollon testeihin, vaan tehdään kotitesti ja sairastetaan kotona ilman yhteydenottoa, Käsmä-Ronkainen arvioi.

Kainuun sote on laskenut valmiustilaa normaaliksi, mutta toiminnan supistamisia ja henkilöstösiirtoja kiireettömän hoidon osalta joudutaan edelleen paikoin jatkamaan. Sairaalahoidossa on edelleen yksittäisiä potilaita, mutta osastohoidon tarve ei aiheuta erillisiä toimia.

Testaus ja varotoimet jatkuvat

Koronatestaus jatkuu ennallaan ja testeihin pääsee Kainuussa nopeasti. Tartunnanjäljityksessä positiivisten kontaktoimisessa ei ole tällä hetkellä merkittävää viivettä.

Kainuussa on voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin vähentämisestä, joka koskee laajasti yrityksiä ja yhteisöjä. Tilojen käytöstä on laadittava suunnitelma tehostetuista terveysturvallisuustoimista sisätiloissa yli 10 henkilön ja ulkona yli 50 henkilön asiakas- tai osallistujatoimintoja koskien.

Lisäksi alueelle on annettu suositukset lähikontaktien rajoittamista ja varotoimia koskien. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota riskiryhmien suojaamiseen. Tartuntoja todetaan edelleen myös hoito- ja hoivalaitoksissa, joissa vierailtaessa on ehdottomasti noudatettava annettuja ohjeita.

Tartuntatautilain mukaisten eristys- ja karanteenitodistusten toimittamisessa on edelleen viivettä. Koronaan liittyvissä asioissa voi Kainuussa ottaa yhteyttä Omasote-palvelussa. Lisätietoja on koottu Kainuun soten verkkosivuille sote.kainuu.fi/koronainfo.

Rokotustoiminta jatkuu

Koronarokotuksia jatketaan edelleen kaikissa Kainuun kunnissa. Kysynnän vähentyessä resursseja suunnataan muihin palveluihin. Esimerkiksi Kajaanissa palvelee yksi rokotuspiste Kaukametsän opistolla. Muissa kunnissa rokotuspisteet ovat tällä hetkellä avoinna 1 - 3 päivää viikossa.

Koronarokotuksen kolmannen annoksen antama väestötason suoja alle 50-vuotiailla on Kainuussa alhainen 17– 50 prosentilla18 vuotta täyttäneistä.

Kainuun sote suosittelee koronarokotusten ottamista. Perusterveille 18 vuotta täyttäneille kolmatta rokotetta suositellaan 4 – 6 kk toisen jälkeen. Riskiryhmiin kuuluville suositus on 3 – 4 kk toisesta annoksesta.

Lisätietoja paikkakuntakohtaisista rokotuksista löytyy Kainuun soten koronainfosta sote.kainuu.fi/koronainfo.