Korona iski Talvisodan muistojuhliin – Kajaanin ja Paltamon tilaisuudet peruttu perjantailta, puolustusministeri Kaikkonen jättää tulematta

Kaikki Kajaanissa järjestettävät talvisodan 80-vuotispäivän muistotilaisuudet perutaan.

Suomen hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Riskiarvion pohjalta on päädytty siihen, että Kajaanissa talvisodan päättymisen 80-vuotispäivän 13. maaliskuuta kaikille avoimet muistotilaisuudet perutaan, koska yleisön joukossa tulisi olemaan runsaasti riskiryhmiin kuuluvia.

– Kajaanin terveysviranomaiset, kaupungin johto ja prikaatin johto ovat päättäneet, että riskejä ei oteta ja mennään terveys edellä, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kari Lappeteläinen kertoo.

Tapahtumaan odotettiin noin 700 ihmistä.

– On se niin harmi. Tässä on niin valtavasti tehty töitä. Mutta kun terveysviranomaiset ja hallitus ovat antaneet päätöksiä, niin niiden mukaan on mentävä, Lappeteläinen sanoo.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen oli tarkoitus tulla Kajaaniin, jos tapahtuma olisi järjestetty. Puolustusministeriö soitti Lappeteläiselle torstai-iltana ja kysyi järjestelyjen tilannetta.

– Se on nyt päätetty, että hänkään ei tule. Tällaisia valitettavia asioita on. Kyllä olisi ollut todella upeaa pitää 80-vuotismuistotilaisuus. Nyt ollaan niin pahoillaan ja maassa kuin voi olla ihminen, Lappeteläinen harmittelee.

Seppeleenlasku sekä kynttilöiden asettaminen sankarihaudoille on kirkkopihalla alkaen kello 17.50. Kirkkotilaisuus ja Kaukametsän tilaisuus on peruttu.

Myös Paltamon muistotilaisuus perutaan. Se oli määrä pitää perjantaina.