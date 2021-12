Korona leviää Kainuussa: Transtechin Otanmäen tehtaalla tartuntarypäs

Otanmäessä sijaitsevan Transtechin tehtaalla on todettu useita koronatartuntoja. Tiedossa on tällä hetkellä 12 positiivisen näytteen antanutta henkilöä, joille altistuneita on useita kymmeniä.

– Tartunnanjäljitys on meneillään. Teemme yhteistyötä tehtaan edustajien sekä työterveyshuollon kanssa, jotta mahdollisesti altistuneet henkilöt tavoitetaan. Käynnistämme yhteistyössä myös tehtaan henkilöstön laajat testaukset sekä rokotukset, kertoo pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun sotesta.

– Vielä emme tiedä onko kyse samasta ryppäästä, mutta tällä hetkellä tartuntoja on kiskokalustohitsauksessa ja konepajalla, jossa työskentelee yhteensä 180 henkilöä. Tauot on porrastettu ja maskejakin käytetään, mutta isossa tehtaassa on tietysti mahdollisuus kontakteihin eri tiloissa varotoimista huolimatta. Osa työpisteistä on jo suljettu, kertoo henkilöstöjohtaja Pekka Auvinen Transtechiltä.

Käsmä-Ronkaisen mielestä tällä hetkellä näyttää siltä, että rauhallinen korona-aika Kainuussa on nyt ohitse.

– Tartunnanjäljitys on kuormittunut nopeasti lisääntyneistä tapauksista. Myös testauskapasiteetti on tiukilla, mutta teemme parhaamme, jotta voimme katkaista tartuntaketjut. Mutta tärkein apu tulisi nyt kaikilta asukkailta: lisätkää varovaisuutta, vähentäkää lähikontakteja, käyttäkää maskia ja ottakaa rokotteet. Sairaalakuormitusta ei meillä ole, ja toivottavasti sellaisena pysyykin.

Kolmas rokote tarjolla ensi viikolla

Kolmas koronarokote tarjolla ensi viikosta alkaen kaikille 18 vuotta täyttäneille, jos toisesta annoksesta on vähintään 5 kuukautta.

THL suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdytään tarjoamaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen. Rokotusten toteutuksessa on otettava huomioon, että järjestelyt eivät saa hidastaa rokottamattomien tai kesken olevien rokotussarjan toteutusta.

Kainuun soten rokotuspisteissä rokotuksia annetaan suosituksen mukaisesti 7.12. alkaen. Osassa toimipisteistä on mahdollisuus myös ajanvaraukseen.

Riskiryhmiin kuuluville 5 - 11-vuotiaille lapsille käynnistyvät, kun lapsille tarkoitettuja rokotevalmisteita saadaan maahan.

Tarkempia tietoja riskiryhmämäärittelyistä ja aikataulusta odotetaan vielä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.