Korona tyhjensi pitopalvelujen kalenterit

Hallituksen linjaus rajoittaa julkiset kokoontumiset 10 henkilöön on aiheuttaneet hämmennystä, sillä ohje on otettu myös yksityistilaisuuksissa hyvin kirjaimellisesti: hautajaisia on supistettu, syntymäpäiviä peruttu, kastetilaisuuksia ja häitä siirretty. Pitopalveluissa tämä näkyy kalenterien tyhjenemisenä.

– Tulevana viikonloppuna olisi ollut neljät eri juhlat, seuraavalta viikonlopultakin on kaikki peruttu ja jopa toukokuulta, paljon muistotilaisuuksiin tarjoilua järjestävän Juhlapalvelu SaRasin yrittäjä Raija Heikkinen kertoo. Huhtikuulla on vielä joitakin perumattomia varauksia, mutta nekin ovat odottavalla mallilla.

Varauskirja meni käytännössä tyhjiin myös kajaanilaisessa Terhin Kotimaku Oy:ssä.

– Kaikki juhlat on peruttu, mitä oli, syntymäpäiviä ja eläkeläistilaisuuksia ja muuta. Viinikellarissa voi tietysti olla alle 10 hengenkin tilaisuuksia, mutta nämä oli isompia nämä juhlat, mitä tällä viikolla oli.

– Onko sitten niin, että ihmiset eivät uskalla kotonakaan juhlia pitää, vaikka saisi, yrittäjä Terhi Holappa miettii.

Viestitiellä lounasravintolaa pitävä yritys sulkee ovensa ensi maanantaina. Käytännössä kaikki isossa kiinteistössä toimivat yritykset ovat pistäneet työntekijänsä etätöihin kotiin, joten lounasravintolalta loppuivat ruokailijat. Holappa on lomauttanut kaksi työntekijäänsä.

– Ollaan pienfirma, niin ollaan aika heikoilla.

Hän arvelee, että jos tilanne virkistyy, hän saa nopeastikin toiminnan uudelleen käyntiin.

– Jos vain saa kaupoista tavaraa.

Joitakin pienempiä pitopalvelutilauksia hän arvelee voivansa vielä hoitaa ja kakkuja tilauksesta tehdä. Samaa miettii Raija Heikkinen, joka myös on lomauttamansa ainoan vakinaisen työntekijänsä.

SaRasilta on peruttu niin yritysten juhlia kuin kastajaisia ja mitä nyt kaikkea onkaan.

– En tiedä, milloin alkaa taas työt. Jos menee alle 10 hengen, ne pitää niitä niin mitättöminä, etteivät pidä niitä ollenkaan. Ja niinhän se on yrittäjänkin kannalta. Se menee melkein jo raaka-ainehankintoihin se raha, minkä siitä saa, Heikkinen sanoo.

– Kyllä tämä on ruokapuolen yrittäjille tosi hankala sauma. Ja niin se on kahviloillekin. Eihän ne uskalla mennä ihmiset niihinkään.

Heikkinen näkee asiassa valoisankin puolen. Tauon voi ottaa lomana, joita yrittäjällä ei liialti muutoin ole. Hän myös uskoo, että kun ensi säikähdyksestä on toivuttu, ihmiset uskaltavat jotakin kotona pitää.

– Luulen, että ihmiset eivät oikein tiedä, miten toimia. Uskon, että rippijuhlat ja häät eivät ole kiellettyjä.

Sotkamon seurakunnan kirkkoherra Juhani Saastamoinen on todella harmissaan tiukasta säännöstä. Viikonloppuna olisi ollut useammatkin sadan hengen hautajaiset. Hänen mukaansa keskusteluja omaisten kanssa on kovasti käyty ja tehty monenlaisia järjestelyjä. On muun muassa niin, että pienellä väellä tehdään se siunaus ja se vaikkapa videoidaan ja varsinainen muistotilaisuus on vasta, kun pandemia on ohi.

Muistotilaisuusväelle voidaan sitten esittää se video, jotta hekin saavat kokea sen tunnelman, mikä siunaustilaisuudessa oli.

Myös monenlaisia innovaatioita on Saastamoisen mukaan syntynyt. Jotkut omaiset miettivät, että itse siunaus pidetään pienellä väellä ja loput hautajaisvieraat odottavat sen aikaa autossa. Sitten ryhmiä päästetään kerrallaan jättämään kukkalaitteensa haudalle.

– Tuntuu niin hassulta, kun toisilleen tuntemattomia ihmisiä saa olla kaupassa vaikka satoja, mutta siunauskappelissa ei saa olla etukäteen sopien pienemmällä porukalla siunaamisen ajan. Se on kuitenkin hirmuisen tärkeä ja herkkä asia saattajille, sillä suru, lohdutuksen ja jakamisen tarve ovat juuri silloin, eivät puolen vuoden päästä.

– Kummallista on sekin, että lähimmät perheenjäsenet voivat tulla matkojen päästä ja olla samassa talossa yötä, mutta eivät voi tulla kappeliin kuitenkaan yhtä aikaa.

– Meilläkin on iso kappeli, että sinne mahtuisi normaali 30 henkeä hyvinkin turvallisesti, Saastamoinen näkee.

Saastamoinen toivoo, että palautteen perusteella voitaisiin käyttää maalaisjärkeä.

Siihen, millaisia tilaisuuksia omaiset siunauksen jälkeen järjestävät, ei kirkko puutu, mutta papit ja kanttorit eivät nykyohjeistuksen mukaan osallistu niihin tartuntavaaran välttämiseksi.

Häitä ja kastetilaisuuksia on siirretty Sotkamossa eteenpäin tai pidetään aiottua pienempinä.

– On sellaista, että kaste on aiottu pitää Vuokatin kirkossa, mutta nyt pidetäänkin kotona pienemmällä joukolla. Tai sitten täytetään säädetyn kolmen kuukauden sisään digi- ja väestötietovirastoon lomake lapsesta ja hänen nimestään, mutta itse kastetilaisuus pidetään vaikka puolen vuoden päästä tai kun pandemia on ohi.

– Mehän kastamme kaiken ikäisiä ihmisiä.

Kajaanin seurakunnan kirkkoherra Marko Miettisen mukaan säännöt sentään ole aivan niin tiukat kuin Saastamoinen näkee. Piispa Jari Jolkkonen on hänen mukaansa jo aiemmin linjannut, että vähän joustoa on pakko olla, ja etenkin ulkona voi olla saattoväkeä enemmänkin kuin kymmenen.

– Tämä on todella hankala asia ja on kipuiltu näiden määräysten kanssa. Mutta olisi sentään aivan kohtuutonta, ellei yli 70-vuotias vanhus pääsisi osallistumaan puolisonsa hautajaisiin, MIettinen tähdentää.

Piispojen kokous tarkensikin keskiviikkona ohjeistustaan siten, että yleisenä ohjeena pysyy 10 hengen raja, mutta hautaan siunaamisissa voivat olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka raja ylittyisi.

Tällöin on kaikin keinoin pidettävä huolta siitä, että tartuntariskiä vältetään kaikin keinoin esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Vähänkään hengitystieoireita saaneet eivät saa osallistua siunaustilaisuuteen.

Poliisi ei laske hautajaisvieraita

Vaikka muun muassa television uutisteksteissä on tiedotettu poliisin valvovan, ettei yli 10 hengen julkisia tilaisuuksia järjestetä, poliisipäällikkö Sauli Kuha Oulun poliisista sanoo, ettei poliisi lähde kiertelemään hautajaisissa eikä laskemaan kävijämääriä. Siihen eivät poliisin resurssitkaan riitä. Poliisi luottaa ihmisten vastuullisuuteen.

– Mutta kun tällainen kielto on olemassa, niin valvotaan niitä tilaisuuksia, joista tulee tehdä yleisötilaisuusilmoitus. Jos ilmoituksen perusteella näyttää, että tilaisuus on isompi kuin 10 henkeä, se kielletään.

Kuhan mukaan poliisi tarttuu myös ilmoituksiin liian suurista kokouksista. Sakkolappujen kanssa ei ensi kädessä olla silti liikkeellä vaan keskustellaan tilaisuuden järjestäjän kanssa, ja ohjein ja neuvoen pyritään ne keskeyttämään.

– Ensisijaisesti edellytetään ja uskotaan, että kansalaiset noudattavat ohjeistusta. Tästä on hyvin julkisuudessa kerrottu ja tässä on ihmisten terveydestä kysymys. Jokainenhan vastaa ensisijaisesti itse käyttäytymisestään, ettei itse osallistu väen kokouksiin ja varsinkaan, ettei itse järjestä tämmöisiä tilaisuuksia, Kuha korostaa.

Hautajaisissa mennään hänen mukaansa ensi sijaisesti kirkon ohjeistuksen mukaan.

– Hiippakunta toimii vastuullisesti ja piispathan ovat alueellaan antaneet ohjauksen seurakunnille. Luotan täysin siihen, että siellä se ohjaus on kunnossa.

– Poliisi puuttuu vain, jos näyttää siltä, että ohjeita ei noudateta ja yleisillä paikoilla on kokouksia tulossa, joissa ei piitata etukäteisneuvonnasta, Kuha sanoo ja katsoo, että järki kädessä, tilanne huomioiden ollaan liikkeellä.

Myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen Iltalehdelle tiistaina antaman lausunnon mukaan normaalit arkielämän juhlat, kuten rippijuhlat ovat edelleen sallittuja.

– Jokainen voi rippijuhlat, häät, kaupassa käynnit ja tällaiset hoitaa niin kuin ennenkin, Kolehmainen totesi.

Tilanne on kuitenkin sekava. Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikosken Kainuun Sanomille keskiviikkona kertoma linjaus on se, että yli 10 hengen tilaisuuksia ei suositeta järjestettäväksi, olivat ne sitten mitä vain.

– Jos meillä on valmiuslaki ja poikkeusolot, on se ihmiseltä aika vastuutonta, jos haluaa järjestää isot häät tai muuta vastaavaa. Ja periaatteeessahan poliisi voi valvoa näitä. Se riippuu sitten alueen poliisista, Anttikoski kommentoi.