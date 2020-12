Kotimaa

Korona vangitsi Mervi Kaikkosen neljän seinän sisälle – "Haluan olla kontaktissa muiden kanssa, eikä sosiaalinen media korvaa sitä"

Julkaistu: 23.12.2020 klo 18:00

Koronaepidemia on lisännyt ihmisten kokemaa yksinäisyyttä ja samalla yhteydenpito läheisiin on vähentynyt. Mervi Kaikkosen aktiivinen arkielämä on nyt kaventunut neljän seinän sisälle. Mustina hetkinä hän teroittaa itselleen, että tilanne on mitä on, eikä siihen voi nyt itse vaikuttaa.