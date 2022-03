Koronaepidemia kiihtyy Kainuussa – keskiviikkona korkein päiväkohtainen tartuntalukema koko pandemian ajalta

Koronaepidemia kiihtyy edelleen Kainuussa. Keskiviikkona todettiin 230 positiivista testitulosta, joka on korkein päiväkohtainen lukema koko pandemian ajalta, tiedottaa Kainuun sote.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilannekatsauksen mukaan sairaalahoidon tarve on Suomessa edelleen pysynyt korkeana. Rajoitusten keventyessä THL korostaa ihmisten omaehtoisia toimia tartuntojen leviämisen estämiseksi.

– Tilanne on kahtiajakoinen. Yhtäältä kyse on useimmille lieväoireisesta taudista, jota vastaan on tehokas rokote. Toisaalta osa sairastuu vakavammin ja nuoremmissakin ikäluokissa on puutteita rokotussuojassa. Määrien kasvaessa sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuu sekä laitostartuntojen ja oman henkilöstön poissaolojen että poikkeusjärjestelyiden vuoksi, Kainuun soten terveysjohtaja Susanna Halonen kertoo tiedotteessa.

Suomussalmen terveysaseman vastaanottotoiminta suljettu, Kaksin leikkaus- ja poliklinikkatoimintaa supistettu

Kainuun soten henkilöstön sairauspoissaolot ovat edelleen kasvussa.

Koronan vuoksi poissa eilen oli 70 ja muiden sairauspoissaolojen vuoksi edelleen toista sataa työntekijää. Tilannetta vaikeuttaa myös meneillään oleva talvilomakausi.

Suomussalmen terveysaseman vastaanottotoiminta on suljettu 12.–15.3. koronatilanteen aiheuttamien muutosten vuoksi. Myös vuodeosastokapasiteettia on rajattu tavallista pienemmäksi.

Kainuun keskussairaalassa leikkaus- ja poliklinikkatoimintaa on supistettu henkilöstöpulan vuoksi. Myös päiväsairaalan toiminta jatkuu supistettuna (avoinna arkisin klo 7 – 19) 3. huhtikuuta saakka.

Varotoimet ovat edelleen tärkeitä

Kainuun sote muistuttaa edelleen koronavarotoimien tärkeydestä.

Tartuntariski kasvaa lisääntyneiden lähikontaktien myötä, joten erityisesti lomien päättyessä töihin ja kouluihin palattaessa epidemian kiihtyminen on todennäköistä. Terveysturvallisuusohjeiden noudattamista, kuten kasvomaskien käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälien säilyttämistä on syytä jatkaa edelleen.

Kainuun alueella voimassa ovat

• yleinen maskisuositus kaikille julkisissa tiloissa, liikennevälineissä sekä oppilaitoksissa (1-luokalta alkaen)

• suositus etätyöhön mahdollisuuksien mukaan sekä tehostetuihin varotoimiin työpaikoilla (maskien käyttö, etäpalaverit, taukojen porrastaminen)

• riskiryhmään kuuluvien suojaaminen vähentämällä vierailuja hoidossa ja hoivassa

• suositus, että yksityistilaisuuksia järjestettäisiin vain pienimuotoisesti oman lähipiirin kesken ja terveysturvallisuusohjeet huomioiden

• suositus pysyttäytyä oman lähipiirin kontakteissa ja vähentää lähikontakteja vapaa-ajan toiminnoissa

• suositus matkustaessa noudattamaan varovaisuutta ja terveysturvallisuusohjeita

• suositus erityiseen harkintaan lähikontakteja sisältävän aikuisten ryhmäharrastustoiminnan järjestämisessä ja siihen osallistumisessa.

• suositus, että tilaisuuksiin tai harrastusryhmiin osallistutaan sekä töihin/kouluun/päiväkotiin mennään ainoastaan oireettomana ja kaikkia lähikontakteja vältetään koronavirusinfektioon sopivien oireiden ilmaantuessa.

Lisäksi aluehallintoviraston määräys velvoittaa laajasti yksityisiä ja julkisia toimia tehostettuihin terveysturvallisuustoimiin tartuntatautilain 58d § mukaisesti.