Koronailmaantuvuus laskee Kainuussa – koronanyrkki pohtii tänään koronatoimia Kajaanissa

Koronatartuntojen ilmaantuvuus Kainuussa jatkaa laskuaan, kertoo Kainuun sote.

Tiistaina ilmaantuvuusluku on nyt 201,4 tartuntaa kahden viikon jaksolla.

Maanantaina Kainuussa todettiin yhteensä 5 koronatartuntaa, joista 1 Kajaanissa, 2 Sotkamossa ja 2 ulkopaikkakuntalaisilla henkilöillä.

Rokotukset etenevät Kainuussa suunnitellusti. Kaikista kainuulaisista 12 vuotta täyttäneistä on 84,2 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen. 65,3 prosenttia on rokotettu kahteen kertaan.

Soten mukaan Kainuu on nyt noin 9 500 tehosteannoksen päässä valtioneuvoston uudistetun hybridistrategian tavoitteesta, joka voidaan saavuttaa jo lokakuun aikana.

Hybridistrategian tavoite on avata yhteiskunta, kun rokotusten kohdeväestön (12 vuotta täyttäneet) vähintään 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta.

Rajoitustoimien alueellinen asteittainen purkaminen aloitetaan jo aiemmin alueellisen tautitilanteen sen salliessa.

Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tänään. Ryhmä arvioi kokouksessaan valtioneuvoston päivitetyn hybridistrategian vaikutuksia koronan vastaisiin toimiin Kajaanissa.