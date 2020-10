Koronakaranteeni lyhenee 10 päivään maanantaina – tartuntojen määrä kiihtynyt

Koronaan liittyvää karanteeni- ja eristysaikaa lyhennetään 10 päivään, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Muutokset ohjeeseen tulevat voimaan ensi maanantaina. Siihen saakka noudatetaan nykyistä ohjeistusta. Muutos ei siis vaikuta sellaisen eristyksen tai karanteenin pituuteen, joka on alkanut ennen ensi maanantaita.

Muutos koskee sekä omaehtoista karanteenia että tartuntatautilääkärin määräämää karanteenia.

Karanteeni tarkoittaa terveen, mutta yleisvaaralliselle tarttuvalle taudille altistuneeksi epäillyn henkilön liikkumisvapauden rajoittamista.

Omaehtoinen karanteeni lyhenee 14 päivästä 10 päivään. Myös tartuntatautilääkärin määräämää karanteeni lyhenee 14 päivästä 10 päivään.

– Tiedämme tutkimukseen perustuen, että vain osa tartunnalle altistuneista sairastuu. Yli puolet näistä sairastumisista tapahtuu viiden päivän sisällä altistumisesta ja lähes kaikki 10 päivän sisällä. Vain hyvin harva sairastuu enää tämän jälkeen, kertoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotteessa.

– Jos koronaan viittaavia oireita ilmenee 10 päivän jälkeen altistumisesta, kannattaa silti tehdä oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon.

Eristyksen pituus lievässä koronainfektiossa lyhenee seitsemään päivään

Eristys tarkoittaa sairastuneen henkilön pitämistä erillään terveistä. Lievissä koronavirusinfektioissa, jotka eivät johda sairaalahoitoon, eristysaika kotona lyhenee 14 päivästä seitsemään päivää.

Kotieristys voidaan kuitenkin lopettaa vasta, kun oireet ovat olleet poissa kaksi päivää. Haju- tai makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä ainoana oireena ei vaadi eristyksen jatkamista.

– Koronavirusinfektioon sairastunut henkilö on tartuttavimmillaan pari päivää ennen oireiden alkua ja muutama päivä sen jälkeen. Tämän jälkeen erityisesti lievissä infektioissa tartuttavuus vähenee nopeasti, vaikka osa oireista jatkuisikin, Puumalainen sanoo.

Vakavissa sairaalahoitoa vaativissa infektioissa eristysaika on edelleen vähintään 14 päivää.

THL:n mukaan koronatapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. THL kertoi torstaina 296 uudesta koronatartunnasta. Suurin keskittymä on Vaasan sairaanhoitopiirin alueella, joka on jo leviämisvaiheessa. Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ovat epidemian kiihtymisvaiheessa.

Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.