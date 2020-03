Koronakriisi kysyy urheiluseuroiltakin malttia ja luovuutta

Koronaviruksen tylyt talousvaikutukset ulottuvat syvälle Kainuunkin urheiluelämässä. Talven palloilulajit joutuivat keskeyttämään sarjakautensa ja kesäsarjojen käynnistyminen on täysin hämärän peitossa.

Jalkapallon ja pesäpallon pääsarjojen alkamista on siirretty kesäkuun alkuun, mutta aika näyttää riittääkö sekään viruksen voittamiseen ja normiarkeen palaamiseen.

– Jos kausi päästään aloittamaan 1.6., selviämme suhteellisen kuivin jaloin, mutta häviämme (taloudellisesti) varmasti. Aika näyttää paljonko. Jos menee heinäkuulle, vaikeuskerroin nousee huomattavasti, SuperJymyn toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen kertoo.

Epätietoisuus kalvaa jääkiekkopiireissäkin, vaikka seuraavan sarjakauden alkuun on aikaa vielä puoli vuotta.

– Korona on iso kysymysmerkki, jonka vaikutus pitää huomioida kaikissa sopimuksissa, Hokki Kainuu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Halonen sanoo.

Kriisi on yhdistänyt seuroja. Pelikentillä keskinäinen kamppailu on kovaa, mutta korona on nyt kaikille yhteinen vihollinen.

– Tilanne on lähentänyt koko Mestis-yhteisöä. Myös Jääkiekkoliitto on ollut hyvin mukana ja pohtinut tukipaketteja, Halonen kertoo.

Pesäpalloväki koki edellisen kriisinsä vuoden 1998 sopupeliskandaalissa, joka jätti lajiin syvät jäljet.

– Seurajohtajat ja kaikki pesisihmiset sen kyllä muistavat. Joka kokouksessa on tullut esiin, että talouden näkökulmasta tässä käy samalla tavoin kuin sopupelisyksynä. Mutta on hyvä, että meillä on kokeneita seurajohtajia, on ne virheet siellä jokainen tehty ja osataan priorisoida asioita, Kuosmanen korostaa talouden merkitystä kiperienkin päätösten äärellä.

Vaikeassakaan tilanteessa Kuosmasen mukaan ei pidä sortua panikoimaan ja luomaan negatiivista ilmapiiriä joka puolelle. Tärkeää on pitää oma organisaatio vireessä ja kumppanit tietoisena tilanteesta.

Jymy on myös tarjoutunut antamaan asiointiapua koronaviruksen riskiryhmään kuuluville Sotkamon alueella.

Seurat ovat kriisin keskellä käynnistäneet uusia varainhankintakamppanjoita.

Hokki aloitti pari päivää sitten tukilippukampanjan, jossa voi ostaa jo ennakkoon pääsylippuja ensi kauden Mestis-peleihin. Ensimmäisten joukossa tarjoukseen ovat tarttuneet muunmuassa entiset Hokki-pelaajat Jesse Puljujärvi, Miska Humaloja ja Teemu Virtala .

Jymy puolestaan antaa omilla some-kanavillaan yhteistyökumppaneille mahdollisuuden tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin. Jymyn some-kanavilla on yli 32 000 seuraajaa.

Torstaina Jymy avasi myös lipunmyynnin otteluun, jota ei mahdollisesti edes pelata. Jos pelikentät avautuvat, heinäkuussa Hiukassa kohtaavat hyväntekeväisyysottelussa Jymyn B-pojat ja Jymyn legendapelaajat. Lipputulot kohdennetaan Jymyn B-poikien ja Ykköspesisjoukkueen toimintaan.

Kuosmasen mukaan huoli on nyt suuri juuri seuran pelaajapolun talouden turvaamisesta.

Viranomaisten päätöksillä Jymyn superpesismiehistönkin joukkueharjoittelu on nyt estetty. Käytännössä pelaajat ovat aloittaneet uuden peruskuntokauden.

Kesken jäänyt kausi pelasti Hokin pahimmalta piinalta eli Mestis-karsinnalta, mutta leikkasi toisaalta myös tuloja. Halosen arvion mukaan tilikauden tulos tulee painumaan 10 000-20 000 euroa miinukselle.

Ensi kauden Mestis-lisenssihakemuksen seura jätti keskiviikkona. Jääkiekkoliitto ei ole vielä tehnyt päätöksiä Mestiksen joukkuemäärästä ja pelitavasta.

Sarjatoiminnan keskeytyshetkellä Suomi-sarjan välierät olivat vielä kesken, joten paikkaa ylöspäin jäi kärkkymään neljä seuraa Kiekko-Espoon johdolla.

– Oletan, että lähtökohta on 12 joukkueen Mestis, ennustaa Halonen.

Hokin ensi kauden joukkueen rakentaminen on vielä alkutekijöissä.

Muutoksia on luvassa myös taustavoimissa: pelaajahankinnoista vastannut oto-urheilutoimenjohtaja Joonas Karjalainen ei enää jatka tehtävässä.

Halonen kertoo aloittaneensa myös neuvottelut yhteistyöstä liigaseurojen kanssa.