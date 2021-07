Koronan ilmaantuvuus jatkaa nopeaa kasvua – uusia tartuntoja Kajaanissa sekä Sotkamossa

Koronan ilmaantuvuus jatkaa nopeaa kasvua Kainuussa. Perjantaina tuli tietoon uusia koronatartuntoja Kajaanissa sekä Sotkamossa.

Ilmaantuvuusluku on nyt 61,2, kun se oli vielä hetki sitten 51,36.

Sotkamon Käpymetsän päiväkodin ryppääseen liittyen on todettu positiiviseksi kaksi henkilöä, mutta näiden osalta ei ole tiedossa altistumisia.

Kajaanissa uusia tapauksia on seitsemän. Venäjältä palanneilta kolmelta henkilöltä otetuissa niin sanotuissa 72h-testeissä on todettu koronatartunta. Altistumisia ei ole tiedossa.

Aiemmissa Kajaanin ryppäissä on neljä uutta positiivista tulosta. Tapauksiin liittyy noin kolmekymmentä henkilöä, jotka on määrätty karanteeniin. Lisäksi mahdollisesti altistuneita henkilöitä on kehotettu hakeutumaan testeihin. Tartunnanjäljitys edellisiin liittyen on kesken.

– Alle 30-vuotiailla on rokotesuojaa vielä vähän tai ei lainkaan, joten myös viruksen leviäminen tapahtuu eniten tässä ikäryhmässä. Tämä yhdistettynä herkästi tarttuvaan muunnokseen ja runsaisiin sosiaalisiin kontakteihin on johtanut nopeasti heikentyneeseen tilanteeseen, Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola arvioi.

Ryppäiden laajentuminen voidaan estää vain asettamalla altistuneet karanteeniin, jolloin mahdolliset jatkotartunnat pysyvät rajattuina. Karanteeniin määrättyjä altistuneita on tullut parissa päivässä toista sataa Kainuuseen, joten todennäköistä on myös korkean ilmaantuvuuden jatkuminen lähiviikkoina.

– Ehdottoman tärkeää on nyt noudattaa eristys- ja karanteenimääräyksiä. Nehän eivät perustu vapaaehtoisuuteen, mikäli asiasta vielä on epäselvyyttä, Erola korostaa.

Kainuun sote kehottaa nyt erityiseen varovaisuuteen oman perhe- tai lähipiirin ulkopuolisissa kontakteissa. Tartuntojen nopea kasvu lisää altistumisen mahdollisuuksia erityisesti nuorten kohtaamisissa, mikäli varotoimia ei noudateta.

Tapahtumissa osallistujien tulee noudattaa terveysturvallisuusohjeita. Järjestäjien velvollisuus on ohjeistaa yleisöä sekä huolehtia asianmukaisesta toiminnasta.

Kainuussa on voimassa suositukset muun muassa kasvomaskien käytöstä, lähikontaktien välttämisestä, varovaisuudesta kotimaan matkailussa sekä ulkomaan matkailun välttämisestä. Koronatestiin tulee hakeutua, mikäli on koronaan viittaavia oireita tai epäilee altistuneensa tartunnalle.

Koronatestin voi varata helpoiten Omasote-palvelun kautta. Kaksin testiasema palvelee ajanvarauksella päivittäin kello 8-19 (040 165 0020). Takaisinsoitto on paikoin ruuhkautunut ihmisten soittaessa numeroon myös muissa asioissa.

Lisätietoa ja ohjeita terveyspalveluista sekä koronasta saa osoitteesta sote.kainuu.fi. Päivystysapu 116 117 palvelee päivystyshoidon arvioinnissa tai kiireellistä neuvontaa edellyttävissä sairaus- tai tapaturma-asioissa.