Koronan vuoksi verenluovutukseen tullaan vain ajanvarauksella ja yksin – Kajaanissa luovutuspäivä ensi tiistaina

Koronapandemia ei estä verenluovutuksia. Sääntöjä on kuitenkin muutettu niin, että verenluovutukseen pitää varata aika etukäteen. Luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat, luovutukseen ei siis toistaiseksi tulla esimerkiksi lasten tai saattajan kanssa.

Tulijoilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita, minkä jälkeen jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin. Kasvomaskia suositellaan vahvasti käytettävän osan ajasta – luovuttajan tunnistamiseksi se on otettava hetkeksi pois, samoin syömisen ja juomisen ajaksi. Tilassa oleviin muihin luovuttajiin ohjeistetaan pitämään vähintään 1 – 2 metrin turvaväli.

COVID-19 -taudin sairastaminen ei estä luovutusta. Taudin jälkeen on kuitenkin varoaika. Tammikuun 4. päivästä lähtien kotona sairastetun koronainfektion varoaikaa on lyhennetty 28 päivästä 14 päivään. Vaikean, sairaalahoitoa vaatineen koronavirusinfektion jälkeinen luovutuseste pysyy ennallaan 3 kuukaudessa.

Koronaviruspositiiviselle henkilölle altistuminen estää luovutuksen 14 vuorokaudeksi, kun kyseessä on perheenjäsenen koronavirustartunta. Jos sen sijaan on altistunut kodin ulkopuolisen henkilön koronavirustartunnalle, esimerkiksi työtoverille, luovutuseste on jatkossa 10 vuorokautta. Koronapotilaita hoitava henkilökunta voi luovuttaa verta vain, jos edellisestä kontaktista koronapotilaaseen on vähintään 10 vuorokautta.

Kajaanissa järjestetään verenluovutustilaisuus ensi viikon tiistaina 12. tammikuuta klo 12.15 – 16.15. Paikka on Linnantauksen seurakuntakeskus, Kaplastie 2.

Luovutusajan voi varata netistä osoitteesta: veripalvelu.fi/ajanvaraus.