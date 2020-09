Koronatilanne helpottumassa Kainuussa – ei positiivisia testituloksia viikonloppuna

Sote muistuttaa, että viruksen uhka edelleen olemassa ja kasvomaskisuositus on voimassa koko Kainuussa.

Kainuun koronatilanteessa on tapahtunut käännös positiiviseen suuntaan, kertoo Kainuun sote sunnuntaina.

Kuluvan viikonlopun aikana saaduissa testituloksissa ei ole tuillut uusia koronatartuntoja. Soten mukaan nopeasti aloitetut sulkutoimet Kuhmon kaupungissa ja altistuneiden tehokkaat jäljitykset ovat tuottaneet tulosta. Näin 28.8. Kuhmosta alkanut koronatilanne on helpottamassa.

Soten mukaan lähiviikkojen aikana on mahdollisesti odotettavissa joitakin samaan ryppääseen liittyviä yksittäisiä tartuntoja, mutta varsinainen epidemia on toistaiseksi ohi.

Karanteenissa on tällä hetkellä noin 200 henkilöä. Määrä puolittuu viikon loppuun mennessä.

Kainuun sote muistuttaa että vaikka Kuhmon koronaryvästymä näyttää nyt laantuneen, viruksen uhka on edelleen olemassa. Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa koko Kainuussa. Myös oikeanlainen yskiminen, käsihygienia ja turvaetäisyyksien pitäminen ovat tärkeitä. Hengitystieoireisena on hakeuduttava koronatestiin ja vältettävä kontakteja muiden ihmisten kanssa.

Myös THLn Koronavilkku sovelluksen käytölle on Kainuun soten puolesta vahva suositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskisuositus on voimassa kaikissa maakunnissa, missä on todettuja koronatapauksia edellisen 14 vuorokauden aikana.

Kainuussa on voimassa oleva kasvomaskisuositus tällä ja ensi viikolla. Sote jatkaa sitä, jos uusia tartuntoja ilmenee.

Vierailukiellot vanhustenhoidon hoitokodeissa ja hoivayksiköissä poistuvat maanantaina Kuhmoa lukuun ottamatta. Kuhmon kehitysvammaisten palveluyksiköissä, Kuhmon hoito-ja hoivakodeissa, Kuhmon terveysaseman terveyskeskussairaalassa sekä Kuhmon mielenterveys- ja päihdeyksiköissä vierailukielto jatkuu ainakin tulevan viikon loppuun saakka.

Kuhmon kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintoja sulku on 13.9. saakka. Kuhmon vanhusten päivätoimintojen sulku on voimassa 13.9. saakka. Kuhmon osalta suositellaan, että yli 70-vuotiaiden luona vältetään myös kotivierailuja.

Sulkujen ja suositusten purku tapahtuu seuraavan viikon aikana. Pyrkimyksenä on, että viikon kuluessa Kuhmossa ja muualla Kainuussa ollaan palattu normaaliin palvelujen ja toimintojen osalta.

Suositus kuhmolaisten, muualla opiskelevien opiskelijoiden etäopetuksesta puretaan ja opiskelijat voivat turvallisesti palata oppilaitoksiin 7.9. alkaen. Purku ei koske eristykseen tai karanteeniin määrättyjä.

Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu tiedottaa omille opiskelijoilleen etäopetuksen ja sulkujen purkamisen ajankohdasta maanantaina, siihen saakka ovat voimassa viime viikolla annetut ohjeet.

Kuhmon kaupunki purkaa sulkutoimiaan porrastetusti ensi viikon aikana.