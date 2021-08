Koronarajoituksia ei jatketa vaikka tartuntoja on edelleen paljon – myös Kainuussa lapsiin kohdistuvaa koronahäirintää

Kainuun koronakoordinaatioryhmän mukaan maakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa. Vaikka ilmaantuvuus on edelleen korkea 220, kokoontumisrajoituksille ei 27.8. jälkeen käytännössä ole edellytyksiä.

Tartuntatautilain mukaisilla rajoituksilla ei juurikaan voida estää yksityiselämän piiriin kuuluvia kontakteja, kertoo Kainuun sote tiedotteessaan.

Lisäksi rokotuskattavuuden parantuessa vakavien sairastumisten riski pienenee, eikä tapausten suuri määrä ole johtanut alueella sairaalahoidon tarpeen kasvuun.

– Aluehallintovirasto tekee asiassa ratkaisut, mutta sosiaali- ja terveysministeriön korostamien ns. riskiperusteisten suositusten käyttöönoton katsotaan toimivan rajoituksia vastaavasti. Tavoitteena on nyt mahdollistaa lasten ja nuorten harrastusten sekä yleisötilaisuuksien turvallinen jatkuminen, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

– Tämä edellyttää luonnollisesti väestön kattavan rokotussuojan toteutumista. Valittu linja kuormittaa edelleen terveydenhuoltoa testauksen, jäljityksen ja rokotusten järjestämisessä, mutta mahdollistaa yhteiskunnan asteittaisen avaamisen.

Kainuussa todettiin tiistaina 12 uutta koronatartuntaa, joista 11 jo karanteenissa olleilla. Tartunnoista kolme on Sotkamosta, kaksi Paltamossa ja muut Kajaanissa.

Kainuun ilmaantuvuus on tällä hetkellä 220 / 100 000 / 14 vrk.

Testimäärä viime viikolla oli ennätykselliset 3600 testiä, joista positiivisia oli 2,7 prosenttia. Viikon aikana todettiin yhteensä 91 tartuntaa.

Tartunnat ovat jäljitettävissä noin 80 prosentissa tapauksissa. Valtaosa tartunnoista esiintyy Kajaanissa ja ne liittyvät usein perheisiin tai yksityisiin tapaamisiin, sote tiedottaa.

Suurista tapausmääristä johtuen testiviiveet ovat olleet enimmillään jopa 4 vuorokautta, mutta tyypillisesti laboratoriovastaus kuitenkin saadaan 1-2 vuorokauden kuluessa.

Jatkossa kaksi koronarokoteannosta saanut ei päädy karanteeniin, mutta tästä voidaan poiketa esimerkiksi perhealtistuksessa.

Myöskään kahteen kertaan rokotettuja oireettomia altistuneita ei jatkossa testata, pois lukien sote-ammattilaiset, mutta heidänkään oireettomana työssäoloa ei ole tarpeen rajoittaa ennen testiä.

Kaikki oireiset testataan jatkossakin riippumatta rokotuksista. Kaikki karanteeniin määrätyt ohjataan noin viikon kuluttua altistumisesta testiin ja karanteeni voidaan perhealtistuksia lukuun ottamatta päättää, mikäli testitulos on negatiivinen.

Lapsiin kohdistuvaa häirintää koronaan liittyen on ilmennyt myös Kainuussa.

Koronapandemiaan epäilevästi suhtautuvista sekä rokotevastaisesta toiminnasta on uutisoitu viime aikoina eri puolella maata.

Kainuussakin on tiedossa tapauksia, joissa myös lapsiin on kohdistunut voimakasta pelottelua rokotteisiin liittyen. Asiasta on ilmoitettu poliisille.

– Tämä on yksi kriisitilanteiden lieveilmiö, jossa joillakin saattaa kuvitelmat ja tosiasiat mennä sekaisin. Rokotteista ja koronataudista on saatavissa runsaasti luotettavaa tietoa, niin paikallisilta kuin valtakunnallisiltakin viranomaisilta. Jos lapsilla tai aikuisillakin on huolta tai epäselvyyksiä terveydenhuollon suuntaan, tarjoamme kaikin tavoin tukeamme, Koukkari muistuttaa.