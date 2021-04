Kotimaa

Koronarokotteiden haitoista myönnetty ensimmäiset korvaukset – ''Summat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa''

Julkaistu: 13.4.2021 klo 6:31

Koronarokotteiden haitoista on jätetty vajaat kolmekymmentä korvaushakemusta. Ensimmäiset korvaukset on jo myönnetty. Kyse on ollut lievistä haittavaikutuksista, mutta hakemuksia käsittelevä yhtiö arvioi, että korvauspyyntöjä voi tulla myös ansionmenetyksistä.