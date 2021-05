Koronarokotukset Kainuussa jo 50-vuotiaille – ilmaantuvuus nollassa viimeksi viime elokuussa

Koronarokotukset laajenevat Kainuussa tällä viikolla 50-vuotiaiden ikäluokalle.

Maanantaista alkaen ajan voivat varata 1971 ja sitä aiemmin syntyneet sekä vuonna 2005 ja aiemmin syntyneet riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat henkilöt.

Kainuussa 60–65-vuotiaista on tähän mennessä kertaalleen rokotettu 57 prosenttia ja 65–69-vuotiaista 75 prosenttia. Koti- ja laitoshoidon asukkaat rokotetaan toiseen kertaan toukokuun aikana.

Kainuun sote arvioi, että rokotuksia pystytään avaamaan noin kahden viikon välein uudelle 10-vuotisikäryhmälle, ellei rokotetoimituksissa tule yllättäviä muutoksia.

Ei uusia tartuntoja kahteen viikkoon

Kainuussa ei ole todettu yhtään koronavirustartuntaa 25.4. jälkeen. Koronaviruksen 14 vuorokauden ilmaantuvuus alueella on edellisen kerran ollut nolla viime vuoden elokuussa.

– Tartunnat laskevat nyt koko maassa. Yksittäisiä tapauksia ja uusia ryppäitäkin nähtäneen vielä, mutta eiköhän edessä ole rauhallinen kesä, arvioi Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Suomessa on raportoitu maanantaina 143 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 2 853, mikä on 867 vähemmän kuin sitä edeltävien kahden viikon aikana. Koko maan ilmaantuvuusluku on nyt 51,5

Pandemian alusta lähtien Suomessa on todettu 88 866 tartuntaa.

Kokoontumisrajoitukset nyt 50 henkilöön

Kainuussa voidaan järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos niissä voidaan varmistaa tartuntatautilain turvallisuusvelvoitteet. Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 10.5. - 31.5.2021.

Kokonaisosallistujamäärä voi olla myös suurempi, mikäli yleisö voidaan sijoittaa enintään 50 hengen erillisiin katsomolohkoihin tai vastaaviin alueisiin.

Tällöin on myös huolehdittava, että kulku aluelohkoihin, turvavälit, käsien puhdistaminen sekä siivous ovat tartuntatautilain edellyttämällä tavalla järjestetty.

