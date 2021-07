Koronatapaukset ovat lisääntyneet Kainuussa, uusia tartuntoja on nyt kahdeksan. Ilmaantuvuus on noussut takaisin edellisten viikkojen tasolle ja on nyt 51,36.

Uusien tietojen mukaan Sotkamon Käpymetsän päiväkodin viidellä lapsella testitulos on ollut positiivinen. Näistä neljä oli jo aiemmin karanteenissa.

Tapauksessa on nyt tiedossa seitsemän tartuntaa ja karanteenimääräyksiä kolmekymmentä.

Koronatestauksia laajennetaan edelleen tartunnanjäljityksen edetessä. Päiväkodin toiminta jatkuu pääosin normaalisti.

Sotkamon kunta ottaa yhteyttä perheisiin ja ohjeistaa tarvittaessa päiväkodin toimintaan ja jatkotestaukseen liittyen. Kainuun soten huolehtii altistuneiden kontaktoinnista.

Eilen raportoituihin Kajaanin tartuntoihin liittyvä jäljitystyö on edelleen kesken. Yksi uusi positiivinen testitulos on tiedossa eiliseltä. Tapaukseen liittyy huomattava määrä altistumisia, lähinnä paikallisten nuorten keskuudessa. Karanteeneja on määrätty yli 40 ja määrä kasvaa yhä.

Kajaanissa on lisäksi tartunta todettu yhdellä henkilöllä, jolle altistuneet ovat ulkopaikkakuntalaisia.

Sotkamossa on todettu koronatartunta ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä. Tartunnalle on mahdollisesti voinut altistua 13.7. hotelli Vuokatin aamupalalla sekä Haapala Panimon ravintolassa kello 14 - 14.30.

Epidemia leviää nyt nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa

Koronaepidemia leviää nyt Suomessa erityisesti nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa. Rajoitusten poistaminen ja kesän aikana ihmisten liikkuminen ja aktiivinen toiminta näkyvät tapausten määrissä.

Kainuun sote kehottaa nyt erityiseen varovaisuuteen oman perhe- tai lähipiirin ulkopuolisissa kontakteissa. Tartuntojen nopea kasvu lisää altistumisen mahdollisuuksia erityisesti nuorten kohtaamisissa, mikäli varotoimia ei noudateta.

Vaikka koronaviruksen aiheuttama tauti on usein lievä tai kokonaan oireeton nuorilla ja perusterveillä ihmisillä, toisille tartunnat voivat aiheuttaa vakavan ja pitkäaikaisen sairauden.

Rokotuskaan ei täysin poista tartuntoja, mutta suojaa yleensä vakavilta tautimuodoilta.

Kainuussa ovat voimassa suositukset muun muassa kasvomaskien käytöstä, lähikontaktien välttämisestä, varovaisuudesta kotimaan matkailussa sekä ulkomaan matkailun välttämisestä. Koronatestiin tulee hakeutua, mikäli on koronaan viittaavia oireita tai epäilee altistuneensa tartunnalle.