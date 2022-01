Koronatartunnat lisääntyneet voimakkaasti – maanantaina 136 uutta tapausta

Koronatartuntoja todettiin maanantaina Kainuussa yhteensä 136 ja tartunnanjäljitys on pahasti kuormittunut. Kainuun soten tiedotteen mukaan sairastuneiden ja altistuneiden henkilöiden tavoittamisessa on useiden vuorokausien viive, ja tällä hetkellä kontaktoidaan 8.–9. tammikuuta tietoon tulleita tapauksia. Positiivisen koronatestituloksen saaneille ilmoitetaan tartunnasta ja eristysmääräyksestä tekstiviestillä tai soittamalla.

– Tällä hetkellä tartuntojen kasvuvauhti viittaa noin tuhannen tapauksen viikkotahtiin eli yli prosentti kainuulaisista sairastuisi viikossa. Lisärajoitusten asettaminen voi siis olla edessä – altistuneiden määrä kasvaa, emmekä pysty tavoittamaan henkilöitä niin, että jäljityksellä estettäisiin merkittävästi epidemian leviämistä, arvioi pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen Kainuun soten tiedotteessa.

Voimassaolevat kokoontumisrajoitukset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Kainuussa yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet, jos sisätiloissa osallistujia on yli 20 tai ulkona yli 50 henkilöä. Rajoitukset eivät ole voimassa, jos tilaisuuksissa edellytetään koronapassia. Toimitilat, kuten esimerkiksi kaupat ja kuntosalit, saavat olla auki, mutta kunnat ja yksityiset toimijat voivat silti rajoittaa omia toimintojaan.

– Esimerkiksi lasten liikuntaharrastuksiin ei ole asetettu erillisiä rajoituksia. Kainuussa on voimassa suositus vähentää lähikontakteja, joten harrastuksissakin lajista tai toiminnasta riippumatta terveysturvallisuus on huomioitava mahdollisimman tarkasti, muistuttaa Käsmä-Ronkainen.

Ei testituloksiin tai altistumiseen liittyviä kyselyitä päivystyspuhelimeen

Kainuun keskussairaalan päivystysapupuhelimeen 116 117 ei tule soittaa koronatestituloksiin tai altistumisiin liittyviin tiedusteluihin liittyen. Päivystykseen tulee soittaa, mikäli vointi merkittävästi huononee tai tarvitsee muuten kiireellisesti hoidon tarpeen arviointia. Hätätapauksessa on soitettava 112.

Kainuun sote ohjeistaa hengitystieoireisia (mm. nuha, yskä, kurkkukipu, kuume) sekä koronatartunnalle altistuneita henkilöitä hakeutumaan koronatestiin. Aika varataan ensisijaisesti Omasoten verkkopalvelusta tai vaihtoehtoisesti puhelimitse numerosta 040 165 0020.

Mikäli on altistunut tartunnalle, mutta on oireeton, kehotetaan jäämään kotiin omaehtoiseen karanteeniin ja odottamaan tartunnanjäljityksen yhteydenottoa. Tartunnanjäljitys ottaa yhteyttä, mikäli on saanut henkilön yhteystiedot ja hänet on arvioitu altistuneeksi, mutta yhteydenotossa voi olla merkittävää viivettä.

Jäljitystä nopeuttaa, jos eristykseen määrätty listaa valmiiksi altistamiaan henkilöitä ja heidän yhteystietojaan sekä tapaamisajankohtia. Eristykseen määrättyä henkilöä pyydetään ilmoittamaan koronavirustartunnastaan lähipiiriinsä kuuluville henkilöille tai muille henkilöille, joiden kanssa hän on ollut tekemisissä kaksi vuorokautta ennen oireiden alkua tai positiivista testitulosta, jotta altistuneet tietävät hakeutua testiin.

Kajaaniin avautuu uusi rokotuspiste

Entiseen Kuurnan kirjaston tilaan osoitteeseen Kisatie 30 avataan uusi rokotuspiste keskiviikkona 12. tammikuuta. Kaikki yli 12-vuotiaat saavat Kisatien pisteestä koronarokotuksia ja riskiryhmien influenssarokotuksia arkipäivisin ilman ajanvarausta.

Uutinen päivittyy.