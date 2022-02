Koronatartuntojen määrä laskussa – Kaksin pandemiaosastolla 7 potilasta

Kainuussa todettiin keskiviikkona 78 positiivista koronatestitulosta, kertoo Kainuun sote. Alkuviikosta tartuntoja oli päivittäin yli 100.

THL kertoi perjantaina 10 386 uudesta koronavirustartunnasta. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 83 500 uutta tartuntaa, mikä on noin 29 000 tartuntaa vähemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana raportoituja tartuntoja on vajaat 51 000 eli enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Raportoitujen koronatartuntojen määrä ei kuitenkaan kuvaa todellista tartuntamäärää, sillä kaikkia sairastuneita ei testata virallisesti.

Kainuun tartunnanjäljityksessä pystytään tällä hetkellä kontaktoimaan sairastuneet nopeasti. Samoin Omasoten kautta vastattavissa kysymyksissä palvellaan nopeasti, usein saman vuorokauden aikana.

Kaksin pandemiaosastolla potilasmäärä on laskenut kotiutettujen ja jatkohoitoon siirtyneiden myötä. Osaston toimintaa on supistettu yhdeksänpaikkaiseksi, joista käytössä on tällä hetkellä 7. Lisäksi päivystyksessä on seurattavia koronapotilaita.

Kainuun soten henkilöstössä sairauspoissaoloja oli eilen 149, joista koronan vuoksi 42.

Koronarokotusten ja testauksen kysynnän vähentyessä resursseja siirretään näistä muihin tehtäviin. Kaksin drive-in-testaus Kajaanissa jatkaa normaalisti päivittäistä toimintaa. Muissa kunnissa koronatestaus palvelee terveysasemilla arkipäivisin.

Rokotukset jatkuvat kaikissa kunnissa, mutta jatkossa aukioloaikoja supistetaan ja rokotuspisteisiin tulee muutoksia. Ajantasaiset tiedot päivitetään soten verkosivuille sekä lehti-ilmoituksiin.

Myös valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset jatkuvat.

Hallitus on linjannut ravintolarajoitusten lieventämisestä 14.helmikuuta alkaen niin, että ruoka- ja anniskeluravintoloissa anniskelu päättyisi kello 23 ja aukiolo kello 00.

