Kotimaa

Koronatestejä tutkitaan laboratoriossa nyt kellon ympäri – Näytteet viettävät kuopassa jopa viisi tuntia, yksin ne eivät tutkimuslaitteeseen pääse

Julkaistu: 30.3.2020 klo 7:00

Laboratoriot varautuvat lisäämään koronatestauskapasiteettia, kun epidemia etenee. Esimerkiksi Fimlab tutkii viiden sairaanhoitopiirin koko ajan kasvavia koronatestimääriä lähes sadan näytteen sarjoissa. Tällä hetkellä kaupallisten testien saatavuus on maailmanlaajuinen ongelma, jota on Suomessa yritetty ratkaista tekemällä omia in house -testejä.